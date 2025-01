Fuori programma sul finale della puntata di oggi, martedì 21 gennaio 2025, de I fatti vostri. Anna Falchi ha avuto un lieve – ma fortunatamente non grave – mancamento sugli istanti finali del programma.

Quando tutto il cast si alza dai divani per i soliti saluti è proprio la Falchi a prendere parola per dare l’appuntamento al pubblico: “Pronti, quasi tutti schierati, per darvi l’appuntamento a domani mattina come sempre… 11:10…“, la conduttrice rallenta il parlato, come se avesse qualche esitazione, poi si appoggia su Tiberio Timperi accasciandosi di botto per terra.

Momenti di silenzio tombale in studio, mentre imperversa a gran volume il jingle del programma che si interrompe istantaneamente. Timperi strabuzza gli occhi guardando dietro le telecamere, quasi con spavento chiede alla Falchi: “E’ uno scherzo?” poggiandole le mani sulle spalle per supportarla, lei risponde: “No sono svenuta, scusate“, il conduttore per non preoccupare il pubblico e cercare di sdrammatizzare tenta di rassicurare: “Avremo materiale per Blob, Striscia la notizia e altri. Comunque sta bene” mentre al suo fianco si scorgono i volti impietriti del maestro Palatresi e del Colonnello Massimo Morico.

Anna Falchi si dà le colpe: “Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto“, mentre Timperi ironizza: “Eh succede, quando uno è anziano…” per poi darle un bacio sulla testa.

Si va velocemente a nero sull’applauso timido dello studio che assiste alla scena. Palatresi e Morico provano a distendere un sorriso tirato, ma è evidente lo spavento. La certezza è che Anna Falchi sta bene, poco dopo la fine della trasmissione si è ripresa dall’accaduto e dovrebbe essere regolarmente presente nella puntata di domani de I Fatti vostri, su Rai 2.

I Fatti vostri oggi 21 gennaio 2025 in ritardo, il motivo

L’appuntamento di oggi, martedì 21 gennaio 2025, de I Fatti vostri è iniziato 20 minuti dopo il suo solito orario. Non alle 11.10, bensì alle 11.30. Il motivo è legato alla diretta della seconda manche del Gigante valida per la Coppa del Mondo di Sci femminile che oggi Rai 2 ha trasmesso per parte della mattinata, dalle 10:15.