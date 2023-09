I Fatti Vostri è un programma di Rai 2 che unisce intrattenimento, giochi e talk show, condotto da Anna Falchi (per la terza edizione consecutiva) e da Tiberio Timperi, chiamato a sostituire Salvo Sottile a partire dall’edizione 2023-2024. Insieme a loro ci sono anche l’orchestra di Stefano Palatresi, Paolo Fox e Flora Canto, nuovo ingresso nel cast al posto di Emanuela Aureli.

A partire da settembre 2023, andrà in onda la 28esima edizione del programma (la 33esima, considerando anche le cinque edizioni di Piazza Grande, andate in onda tra il 2003 e il 2008).

Come in ogni edizione, il programma del daytime mattutino di Rai 2 proporrà storie, che verranno raccontate in studio direttamente dai protagonisti, momenti di gioco che coinvolgeranno i telespettatori da casa e una finestra sull’attualità che permetterà di raccontare gli eventi in tempo reale.

I Fatti Vostri è un programma di Michele Guardì e Giovanna Flora, con la regia a cura di Michele Guardì.

Quando inizia I Fatti Vostri 2023/24?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire dal 18 settembre 2023, da lunedì a venerdì, alle ore 11:10, e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

I Fatti Vostri, il programma

“I fatti Vostri” è un celebre programma televisivo italiano che ha affascinato il pubblico per molti anni. Questa trasmissione rappresenta un’icona della televisione italiana, con un format unico e coinvolgente che si è dimostrato intramontabile nel corso degli anni.

Il programma è noto per la sua formula leggera e divertente, ideale per iniziare la giornata con un sorriso. In onda durante la mattinata, “I fatti Vostri” offre una miscela di intrattenimento, informazione e chiacchiere che lo rendono una tappa fissa per milioni di spettatori.

Una delle caratteristiche distintive dello show è la presenza di conduttori carismatici e amati dal pubblico, capaci di creare un’atmosfera familiare e accogliente. Questi presentatori affrontano argomenti di attualità, notizie curiose, interviste a ospiti famosi e spettacoli dal vivo, il tutto con un tocco di leggerezza e umorismo.

Le rubriche de I Fatti Vostri

L’edizione 2023/2024 de I Fatti Vostri vedrà il ritorno delle rubriche più amate dal pubblico, dai consigli per una spesa consapevole ai trucchi per curare il proprio giardino, passando per lo sportello del medico con tutte le informazioni su salute e nutrizione. Anche quest’anno ci sarà spazio per il dessert grazie alla Dolceria di Ernst e Frau Knam che aprirà nuovamente le sue porte, così come per l’immancabile l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, che attribuirà quotidianamente le sue stelline segno per segno, oltre all’attesissima classifica settimanale.

Tra le rubriche confermate c’è anche l’iconico gioco telefonico del Porcellino Salvadanaio che sarà affidato alla new entry Flora Canto. Con lei i telespettatori avranno la possibilità di intervenire telefonicamente e, dopo una divertente trattativa, potranno aggiudicarsi gli ambitissimi premi e anche un superpremio di 1000 euro.

Confermato per l’edizione 2023-2024 anche lo spazio per gli aggiornamenti meteorologici affidati al Colonnello Massimo Morico, presenza fissa ormai dal 2009.

Come scrivere a I Fatti Vostri

È possibile scrivere al programma attraverso l’indirizzo email ifattivostri@rai.it.

Come chiamare I Fatti Vostri

È possibile prenotarsi per partecipare ai giochi telefonici del programma, attraverso il sito GiocheRai o chiamando da linea fissa il numero 894.433.

Da dove va in onda I Fatti Vostri?

Il programma va in onda dallo studio 3 del Centro di Produzione TV Raffaella Carrà, in via Teulada, a Roma.