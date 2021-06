I fatti vostri della rinascita: l’entusiasmo di Michele Guardì

Sono state due stagioni televisive non facili quelle appena trascorse per la televisione italiana. I programmi hanno dovuto fare i conti con le misure restrittive dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha attanagliato tutto il nostro pianeta. Fra i programmi televisivi che hanno sofferto di tutto ciò c’è stato ovviamente anche i Fatti vostri, la celebre trasmissione del mezzogiorno di Rai2 diretta ed ideata da Michele Guardì, che da sempre ha al suo fianco le sue storiche autrici Giovanna Flora e Rory Zamponi e che nonostante le difficoltà della stagione è riuscita a chiudere la serie con uno share che spesso ha toccato il 9%. Oggi da queste colonne vi abbiamo dato conto della grande novità della prossima stagione dei Fatti vostri, ovvero l’ingresso di una nuova conduttrice, dopo l’uscita di scena di Samanta Togni e Giancarlo Magalli, quest’ultimo che ha condotto questo programma per tantissimi anni e che ora sarà impegnato in un nuovo gioco a premi da novembre nel pomeriggio di Rai2.

La novità ha il volto di Anna Falchi che affiancherà alla conduzione della nuova serie dei Fatti vostri Salvo Sottile, che già è stato fra i protagonisti del varietà di Rai2. Abbiamo sentito telefonicamente Michele Guardì per parlare direttamente con l’autore e ideatore dei Fatti vostri di queste novità. Ci risponde al telefono un uomo pieno di entusiasmo per questa che si annuncia come l’edizione della rinascita dei Fatti vostri, nella quale un punto di forza ci conferma sarà sempre il Professor Umberto Broccoli, i cui spazi di grande successo saranno ampliati e stavolta occuperanno con due interventi tutti i giorni della settimana. Nel programma ci conferma anche la presenza di un personaggio divertente qual è Emanuela Aureli, che sarà come ci dice Guardì, il “peperino” della trasmissione. Tra le conferme l’ottimo Stefano Palatresi e la sua orchestra ed il sempre gradito oroscopo di Paolo Fox.

Fra le novità, anzi nel caso specifico il gradito ritorno nella nuova serie dei Fatti vostri si spera ci possa essere di nuovo il pubblico ed il treno dei vaccini che sta viaggiando spedito di questi tempi ci invita ad essere ottimisti in questo senso, ovviamente l’augurio è per tutti i programmi televisivi. Nella conversazione troviamo poi un Guardì divertito all’idea di fare con Sottile l’operazione opposta fatta con Magalli. Nel caso dell’ex conduttore di Pronto è la Rai aveva preso un uomo di varietà e l’aveva avviato a trattare anche casi di cronaca, mentre con Sottile si vuole avvicinare l’ottimo giornalista di cronaca che abbiamo imparato ad apprezzare in questo ruolo per esempio a Mi manda Rai3, ai temi dell’intrattenimento più puro. Un’operazione che a Guardì riuscì perfettamente con Alberto Castagna e con Massimo Giletti.

Non vedremo più dunque Sottile occuparsi solamente dei momenti di cronaca del programma, ma lo vedremo anche negli spazi più di intrattenimento e giochi (nuovi) che pure ci saranno durante la trasmissione. Abbiamo sentito Guardì parlare anche di “comitato“, in questo senso ci ha confermato di tornare a fare i suoi interventi come spalla ai protagonisti del programma. In quanto a Magalli, Guardì ci ha detto quello che dice ha già detto a lui, ovvero che dopo vent’anni di collaborazione la piazza è sempre casa sua e che gli è grato per le tante cose belle fatte insieme. Sul segreto del successo di un programma che ha attraversato 15 direttori generali, 18 direttori di rete, 11 consigli di amministrazione, prima, seconda e terza Repubblica Guardì non ha dubbi: rispettare le famiglie che ci guardano da casa, stare sull’attualità, non dimenticando il divertimento e non schierarsi mai da una parte e sopratutto non mettersi mai contro nessuno.

Sarà insomma una edizione dei Fatti vostri molto rinnovata quella che partirà a settembre su Rai2. Una edizione più fresca, più leggera, in una parola della rinascita. Cominciano i nuovi trent’anni, chiosa Guardì. L’appuntamento dunque è fissato per settembre dal lunedì al venerdì alle ore 11 su Rai2 con la nuova edizione dei Fatti vostri.