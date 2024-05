Unomattina in famiglia e Fatti vostri conferme per entrambi (Retroscena TvBlog)

Ci sono due programmi nel day time che hanno centrato in pieno gli obbiettivi di ascolto. Si tratta de I fatti vostri e Unomattina in famiglia. Due programmi ideati e diretti da Michele Guardì, che conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la sua bravura nella confezione artigianale della televisione. E non potrebbe essere altrimenti, per un artigiano della televisione che ha avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco di gente come Pippo Baudo, che lo portò a lavorare in tv e Antonello Falqui, che lo chiamò al sabato sera di Rai1, quando il sabato sera era ancora il “grande sabato sera della tv“.

Unomattina in famiglia, obiettivo centrato

Ebbene, anche quest’anno obiettivo centrato per i due programmi in oggetto, che ad inizio stagione hanno subito un cambio di conduzione. Ad Unomattina in famiglia è arrivato il buon Giuseppe Convertini, che ha dimostrato durante questa stagione del varietà mattutino del fine settimana di Rai1, tutte le sue qualità di accoglienza ed empatia con il pubblico di Rai1, già espresse durante la sua conduzione a Linea verde. Poi la bella e brava Ingrid Muccitelli, che con il suo sorriso da una carezza al pubblico del mattino di Rai1, pronta a raddoppiare con altri programmi in Rai.

Conferma in blocco per il cast di Unomattina in famiglia

Che dire poi di Monica Setta, una fuoriclasse del giornalismo televisivo, la cui unica nemica è solo se stessa. Conferma dunque in blocco anche per la prossima stagione tv di Unomattina in famiglia nel fine settimana mattutino di Rai1. Se Unomattina in famiglia ha centrato l’obbiettivo con ascolti da leader in quella fascia, obbiettivo centrato (e pure superato) da I fatti vostri.

I fatti vostri e gli ascolti in crescita

Il programma del mezzogiorno di Rai2 ha ormai spesso e volentieri superato la mitica barriera del 10% di share e Tiberio Timperi, che ha preso il posto quest’anno di Salvo Sottile passato nel prime time informativo di Rai3 con l’ottimo Far West, ha preso subito il comando della nave con la consueta professionalità di anni di navigazione nel mare della nostra tv. Automatica e scontata quindi la conferma per Timperi alla conduzione de I fatti vostri nella prossima stagione tv, insieme alla sua partner Anna Falchi.

I fatti vostri, conferma di Timperi e Falchi

I Fatti vostri per altro che potrebbe tranquillamente passare nel mattino di Rai1, prima di E’ sempre mezzogiorno, soluzione questa che per il momento è stata accantonata per non mettere in difficoltà Rai2. Ormai I fatti vostri, con la chiusura definitiva di Viva Rai2 è il programma che ottiene share più alti nel day time della seconda rete, quindi impossibile spostarlo su Rai1.

Conferma dunque per cast e programmi di Unomattina in famiglia e I fatti vostri nella prossima stagione tv.