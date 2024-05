I Fatti Vostri, Tiberio Timperi legge il messaggio di Angelo Mellone: “Trasmissione ricca di contenuti e prodiga di ascolti”

Oggi, venerdì 31 maggio 2024, è andata in onda, l’ultimo appuntamento della stagione 2023 – 24 de ‘I Fatti vostri’, il contenitore del mattino di Rai 2 condotto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto.

Il giornalista, al termine della puntata di oggi, ha letto il messaggio di ringraziamento del direttore daytime, Angelo Mellone. Il dirigente Rai, in queste settimane, ha tessuto le lodi delle sue ‘creature televisive’ presenziando, dietro le quinte, a ‘La Vita in diretta’ e ‘BellaMà’. E facendo arrivare la propria stima professionale a volti di rete come accaduto, stamattina, ad Eleonora Daniele:

“Mi è appena arrivato un messaggio del direttore dal daytime, Angelo Mellone, che voglio condividere con voi: “Anche quest’anno i Fatti vostri si conferma trasmissione ricca di contenuti e prodiga di ascolti. Bravi Anna Falchi, Tiberio Timperi, Flora Canto. Brava la squadra, la regia, i tecnici. Evviva l’infinita maestria di Michele Guardì. Grazie agli uomini e alle donne Rai, Perla Tortora, alla produzione. Grazie e complimenti”.

La puntata si è conclusa con la rituale torta di Ernst Knam, presenza fissa della trasmissione (assieme alla moglie) da ormai tre edizioni. Attesi anche gli auguri speciali da parte di Michele Guardì:

“Il Comitato vi loda, vi squisisce, vi apprezza. Vi augura felice vacanze”.

L’ultima parola spetta a Tiberio Timperi che, senza fare nomi, ricorda tutti i colleghi che l’hanno preceduto alla guida di uno delle trasmissioni più longeve della tv italiana:

“E’ stato un piacere, il primo anno in questa famiglia. E’ un successo che vorrei condividere con tutti voi ma in particolare con tutti i conduttori che si sono alternati dal primo fino ad oggi… che hanno tenuto salda la barra di questo timone. Buone vacanze”.

Tra i presenti, Paolo Fox (l’oroscopo giornaliero è uno degli spazi più seguiti da sempre de ‘I Fatti vostri’), il Colonnello Massimo Morico, il Maestro Stefano Palatresi.