Storie italiane, Eleonora Daniele saluta il pubblico: “Grazie a questa squadra che io amo follemente”

Oggi, venerdì 31 maggio 2024, è andata in onda l’ultimo appuntamento dell’undicesima stagione di ‘Storie Italiane’, il talk show di cronaca e attualità del mattino di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele.

Al termine dalla puntata di oggi, la conduttrice ha voluto rivolgere i saluti finali al proprio gruppo di lavoro prima della pausa estiva:

“Un ringraziamento a tutta la nostra redazione, ai nostri autori, ai nostri collaboratori, a tutto lo studio, ai nostri ospiti, a tutte le persone che sono state con noi in tutti questi mesi. Al nostro regista, Giuseppe Bucolo, a tutta la regia, ai tecnici, ai cameraman, all’audio. Volevo ringraziare anche la nostra produttrice, Antonella Stefanucci”.

La padrona di casa, in diretta, ha letto anche un messaggio del direttore del daytime, Angelo Mellone che si è congratulato per i risultati ottenuti in questi mesi:

“Ciao Eleonora, anche quest’anno siete riusciti a costruire una trasmissione che, attraverso l’attualità, la cronaca, sa raccontare l’Italia con competenza, fatica e rigore. Gli ascolti, rispetto allo scorso anno, sono ancora più migliorati. Moltissime volte, Storie italiane è stata leader di fascia. Questo lo si deve alla qualità del lavoro fatto da te, autori, regia, squadre tecniche e dal puntale lavoro editoriale dalla vicedirettrice Elsa Di Gati. Grazie e complimenti”.

La Daniele ha, infine, spiegato i motivi di un successo costante anno per anno:

“Grazie a questa squadra che io amo follemente. Prima di chiudere il ringraziamento lo voglio fare a voi, pubblico, perché ci avete seguito davvero con tanto affetto. La cosa più importante è che voi abbiate seguito le nostre storie. Alcune ci commuovono come è capitato a me con quella storia incredibile. La cosa che ci tengo a dire è che questa storie non ci sono solo perché teniamo accesi i riflettori ma tutto l’anno, tutti i minuti. Noi ci occupiamo di loro sempre. Non le abbandoniamo mai. Questa è la vera caratteristica di questo programma, giunto all’undicesima edizione. Grazie a tutti”.