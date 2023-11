Storie Italiane, donna irrompe in diretta. La reazione di Eleonora Daniele: “Senza parole, va segnalata” (video)

Una donna irrompe in diretta a Storie italiane e strattona un’ospite in collegamento da Ostia: la reazione di Eleonora Daniele (video)

Stamattina, l’inviata di ‘Storie italiane’, Giovanna Savini era ad Ostia (in provincia di Roma) per seguire i risvolti della storia di Alessandra e William, genitori con due figli disabili che, il prossimo 6 novembre, rischiano di restare senza un tetto sulle proprie teste. Dovranno, infatti, lasciare il camper per cui pagano un affitto di 700 euro (per stare in appena 16 mq).

Eleonora Daniele ha lanciato, in queste settimane, una serie di appelli per trovare una nuova sistemazione a questa famiglia interpellando, a più riprese, anche l’amministrazione comunale.

Durante la puntata di oggi di ‘Storie italiane’, però, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Una donna è entrata in diretta strattonando l’ospite in collegamento.

La reazione in studio della padrona di casa e degli ospiti (tra cui Alba Parietti e Giovanni Terzi) non si è fatta attendere:

Daniele: “Chi è questa educata persona che è appena passata?! Sono senza parole”

Savini: “E’ passata una signora davanti alla telecamera. Qui è iniziato a piovere, forse, andava di fretta…”

Parietti: “Un’imbecille che non ci delude mai”

Daniele “Quella non andava di fretta. E’ una maleducata che ha spintonato Alessandra…”

William: “Stava fuori di testa. Era una signora che aveva qualche problema mentale. Ha detto: ‘Io ho i cavoli miei’ ed è passata uguale”

Al momento non si conosce ancora l’identità di chi ha compiuto questo gesto ma la conduttrice vuole vederci chiaro e promette, ai telespettatori, di fare approfondimenti e segnalazioni per giungere alla verità:

Daniele: “Sarà anche passata ma non è passata dietro di voi ma ha dato uno spintone ad Alessandra… Pazienza un cavolo. Va segnalata, Giovanna ci pensi tu? L’atteggiamento di questa donna non era normale, perdonatemi. Va segnalata e ci pensiamo noi della redazione. Quello era uno spintone. Ha dato uno spintone ad Alessandra in maniera assolutamente volontaria. Almeno quello che ho visto…”