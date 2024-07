Dopo una sola stagione, potrebbe essere già arrivato il momento dell’addio di Flora Canto da I Fatti Vostri. La conduttrice, entrata nel cast del programma del mezzogiorno di Rai2 a settembre 2023, sarebbe in uscita. Stando a quanto risulta a TvBlog, non si tratterebbe di una bocciatura, ma della volontà da parte dell’artista romana classe 1983 di lavorare in un contesto che consenta una sua maggiore valorizzazione.

Flora Canto lascia I Fatti Vostri

Stando alle voci che circolano, alla compagna di Enrico Brignano, che ha all’attivo partecipazioni in titoli Rai di successo come Tale e quale show, I Migliori anni e Lo Zecchino d’Oro – sarebbe giunta una proposta dal fronte Mediaset. Nei prossimi giorni – quando finalmente saranno ufficialmente presentati i palinsesti di Rai e Mediaset – molto probabilmente il futuro di Flora Canto (la cui carriera iniziò come tronista a Uomini e donne) sarà chiarito. Ad oggi comunque praticamente certo che la conduttrice quest’anno non affiancherà su Rai2 i confermati Tiberio Timperi e Anna Falchi alla guida de I Fatti Vostri.

Michele Guardì e la laurea honoris causa

Intanto, a proposito de I Fatti Vostri, il papà della storica trasmissione del servizio pubblico, Michele Guardì, sta per ricevere un riconoscimento prestigioso. Infatti, l’Università degli Studi di Palermo conferirà all’autore e regista siciliano la Laurea Magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche. La cerimonia si terrà giovedì prossimo, 18 luglio, alle ore 18.00 nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri.

In questa occasione Il Comitato, che nei mesi scorsi era finito nel mirino de Le Iene per alcuni fuorionda, terrà una lectio magistralis dal titolo La TV popolare e sociale.