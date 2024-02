La partecipazione di Memo Remigi alla puntata di venerdì di BellaMa’ – anticipata da TvBlog – ha prevedibilmente fatto rumore, rimbalzando su siti, social e quotidiani. Nel programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco il cantautore si è scusato con la Rai e con i telespettatori per il noto episodio di cui si era reso protagonista quasi un anno e mezzo fa a Oggi è un altro giorno. Dopo aver palpato il sedere a Jessica Morlacchi, Viale Mazzini a ottobre 2022 lo allontanò interrompendo ogni tipo di collaborazione.

A distanza di pochi minuti dalla messa in onda dell’intervista di Remigi, Jessica Morlacchi ha commentato sui social postando una storia Instagram: “Chiede scusa all’azienda, al pubblico, ma non a me. Mah“. TvBlog ha contattato l’ex cantante dei Gazosa per approfondire la questione, ma la diretta interessata ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Intanto Memo Remigi ha contro-replicato alla Morlacchi. All’Adnkronos, infatti, la voce di Innamorati a Milano ha precisato che le scuse alla collega le aveva “già fatte, in pubblico e in privato“:

Quante altre volte devo farlo? Ho richiesto scusa all’azienda e al pubblico, dovevo ancora una volta chiedere nuovamente scusa alla Morlacchi? Non ci ho pensato, ma ora basta! Ora guardiamo avanti, io ho sofferto le pene dell’inferno e ho subito traumi familiari incredibili, con i miei nipoti che si sentivano dire dai compagni di scuola che il loro nonno era quello che toccava il c… alla Morlacchi.

Remigi ha anche ricordato che ultimamente c’erano stati contatti con la Morlacchi, perché, come anticipato da TvBlog, “dovevamo andare insieme a ‘Domenica In’ per un mio ritorno alla Rai“:

Poi l’appuntamento è saltato e di conseguenza non ci siamo più visti e non abbiamo più toccato l’argomento. Ero disponibilissimo a rivederla a ‘Domenica In’ ma la conduttrice Mara Venier ha poi preferito riempire quello spazio tv invitando tanti cantanti di una certa epoca che hanno fatto la storia del ‘Festival di Sanremo’ e della musica leggera italiana.

Ricordiamo che Remigi sarebbe dovuto essere ospite del contenitore domenicale di Rai1 già ad ottobre 2023, ma anche in quel caso l’ospitata fu cancellata, senza spiegazioni ufficiali. Oggi TvBlog è in grado di svelare che per l’appuntamento di lunedì prossimo de I Fatti Vostri, su Rai2, è prevista la presenza di Remigi. Anche in questo caso è d’uopo rammentare che l’artista avrebbe dovuto prendere parte alla prima puntata stagione della storica trasmissione di Michele Guardì. E invece saltò tutto. Stavolta le cose andranno diversamente?