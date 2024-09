Era l’ormai lontano dicembre del 1990 quando prendeva il via I fatti vostri con la conduzione di Fabrizio Frizzi. Lo storico varietà del mezzogiorno di Rai2 ideato e diretto da Michele Guardì compie dunque i 34 anni di messa in onda. La prima puntata della stagione 2024-2025 de I fatti vostri andrà in onda lunedì 16 settembre a partire dalle ore 11:10 e fino alle 12:55. Partenza una settimana dopo l’inizio degli altri programmi stagionali dell’intrattenimento day time per ragioni di allestimento.

A proposito di questo slittamento di una settimana della partenza della stagione 2024-2025 de I fatti vostri, il suo conduttore Tiberio Timperi, interpellato da TvBlog, ha voluto cosi commentare questo “ritardo”:

“Abbiamo un ritardo di una settimana ma posso garantire che nessuno di noi è in dolce attesa.”

Sempre sagace ed ironico al punto giusto il bravo conduttore e condottiero del programma principe degli ascolti del mezzogiorno della seconda rete della televisione pubblica. Veniamo ora però a snocciolare conferme e novità nella nuova serie de I fatti vostri in partenza lunedì prossimo su Rai2.

I fatti vostri 2024-2025 le conferme alla conduzione

Conferme e novità per la nuova edizione dei Fatti vostri in arrivo. Partiamo dalle conferme con i due conduttori del programma, ovvero Tiberio Timperi e Anna Falchi. Conferme d’obbligo visto l’ottima stagione passata, quando I fatti vostri è stato l’unico programma (evento Fiorello a parte) a far sfondare alla curva rossa di Rai2 la linea del 10% di share. Conferme anche per il direttore d’orchestra Stefano Palatresi ed il meteorologo del programma Massimo Morico, oltre naturalmente a Paolo Fox ed il suo immancabile Oroscopo quotidiano.

Magalli e Broccoli e le loro rubriche e l’arrivo di Ilaria Mongiovì

Torna poi Giancarlo Magalli nella sua rubrica del martedì in cui parla di alcune figure storiche da lui conosciute, mentre il giovedì ecco lo spazio con il professor Umberto Broccoli. Novità poi in arrivo nel cast del varietà di Rai2 con l’approdo dell’attrice e cantante Ilaria Mongiovì, che abbiamo già imparato a conoscere nella scorsa edizione del varietà di Rai1 Tale e quale show. Curiosità, Ilaria è nata nello stesso paese che ha dato i Natali al regista del programma Michele Guardì, ovvero Casteltermini in provincia di Agrigento.

Le novità non si fermano qui. Ci saranno due nuove rubriche nel corso della nuova stagione de I fatti vostri. La prima si chiamerà “Lo sponsor” e vedrà una persona comune che segnalerà al programma un suo parente, amico, conoscente, bravo in qualche disciplina di spettacolo. Lo sponsor ed il suo sponsorizzato saranno poi presenti in studio, con quest’ultimo che si esibirà in diretta.

L’altra novità sarà una rubrica settimanale dedicata alla scoperta dei Santuari del nostro paese. Una volta alla settimana infatti I fatti vostri si collegherà con un Santuario che verrà raccontato e presentato al pubblico di Rai2 con dovizia di particolari. Rubrica questa che nasce in occasione del prossimo Giubileo previsto per il 2025.

L’appuntamento dunque per la nuova edizione de I fatti vostri è per lunedì 16 settembre 2024 alle ore 11:10 su Rai2.