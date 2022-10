Fine del rapporto tra Memo Remigi e Oggi è un altro giorno. Il cantante, entrato nel cast della trasmissione di Serena Bortone nel marzo 2021 è stato protagonista – come confermato dalla stessa conduttrice in apertura della puntata del 27 ottobre – di un grave fatto accaduto quasi una settimana fa, venerdì 21.

Durante l’anteprima, la Bortone elenca gli ospiti e gli argomenti che sarebbero stati affrontati di lì a poco. La conduttrice dunque saluta gli affetti stabili, Memo Remigi compare nell’inquadratura vicino a Jessica Morlacchi, abbracciato a lei e sorridente. Quando la telecamera torna su Serena Bortone, sullo sfondo – seppur fuori fuoco – si può notare la mano di Remigi tenuta sul fianco della Morlacchi, per poi calare e finire sul fondoschiena. La cantante non gradisce e schiaffeggia la mano a vista.

Nei giorni a seguire, Remigi è letteralmente scomparso dai radar, il cantante non era presente nelle puntate di lunedì, martedì e mercoledì. Il caso è venuto alla luce solo a partire da ieri sera per via di un servizio di Striscia la Notizia intitolato “Memo Remigi, la mano “scivolosa” su Jessica Morlacchi” in cui viene evidenziato l’accaduto, con tanto di rallenty-VAR (Qui il video del servizio). Stamani Dagospia ha aggiunto dell’altro parlando di un piccolo terremoto dietro le quinte e di una pronta solidarietà ricevuta dall’azienda e dai colleghi.

Tutto trova conferma nelle parole di Serena Bortone, evidentemente scossa da quanto accaduto:

Le parole di @serenabortone in apertura di puntata sull’assenza di Memo Remigi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/UCGETDQE8Q — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 27, 2022

“Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro – dice la conduttrice dando l’occhiata ad un gobbo, forse tesa dato il contesto – In questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato. In questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”

Prosegue, con fermezza: “Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà, della direttrice e dell’azienda a Jessica e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora“.

Memo Remigi – Jessica Morlacchi, il cantante si difende: “Non c’è stata molestia, non mi hanno sospeso dal programma”

Memo Remigi si difende dalle pagine di Fanpage in un’intervista concessa a Gennaro Marco Duello avvenuta alle 12:30, prima delle parole della conduttrice (dette alle 14:10):

Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona.

E su Jessica Morlacchi:

Povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo.

Infine afferma di non essere stato fatto fuori dal programma: