Stavolta non ci saranno colpi di scena e il ritorno in Rai di Memo Remigi finalmente si concretizzerà. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, la puntata di BellaMa’ di cui il cantautore è protagonista è stata registrata questa mattina a Roma e andrà regolarmente in onda domani pomeriggio, venerdì 2 febbraio 2024, su Rai2.

Dunque, niente cancellazioni in extremis, come accaduto di recente a I Fatti Vostri prima e a Domenica In dopo (per due volte): l’ospitata prevista – e anticipata da TvBlog – di Memo Remigi nel programma di Pierluigi Diaco è confermata.

Memo Remigi a BellaMa’, ecco cosa vedremo in tv

Siamo in grado di svelare alcuni dettagli dell’intervista registrata poche ore fa nello studio della Dear di Ettore Romagnoli. La voce di Innamorati a Milano ha accolto l’invito del padrone di casa e, visibilmente emozionato, si è immediatamente scusato con la Rai e con i telespettatori per quanto accaduto quasi un anno e mezzo fa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La mano sul sedere di Jessica Morlacchi, la cacciata decisa dalla Rai, che pose fine al suo contratto di collaborazione considerando quel gesto un “comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda“. Remigi da Diaco si è esposto anche sul tema dei femminicidi manifestando con fermezza la sua condanna nei confronti di ogni tipo di violenza.

A seguire Remigi, accompagnato dall’immancabile pianoforte, ha ripercorso la sua lunga e fortunata carriera. Quindi ha parlato del suo libro Sapessi com’è strano, uscito a marzo 2023. La puntata di domani di BellaMa’ andrà in onda dalle 15.25 alle 16.30 circa, dunque in versione leggermente ridotta, per lasciare spazio a Rai Parlamento e poi alla diretta dei campionati mondiali di nuoto che si tengono a Doha, in Qatar.

BellaMa’, ieri record di ascolti

Intanto, continua la crescita di ascolti di BellaMa’. Il programma di Rai2 condotto da due stagioni da Pierluigi Diaco, infatti, nell’appuntamento di ieri, mercoledì 31 gennaio, ha raggiunto il record storico (7.3% di share con 667,000 spettatore, con picco dell’8.9% e 802,000 spettatori). Nella prossima settimana (fino a lunedì 12) il conduttore sarà affiancato in studio da Nancy Brilli.