Dopo la cacciata per la palpata a Jessica Morlacchi, Memo Remigi sta per tornare in Rai a distanza di oltre un anno: sarà ospite di BellaMa’ venerdì

Memo Remigi sta per tornare in Rai. Salvo nuovi rinvii. TvBlog è in grado di anticipare che il cantante sarà tra gli ospiti di BellaMa’. Nel dettaglio, la partecipazione avverrà nella puntata di venerdì prossimo, 2 febbraio, del programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco (che ieri ha raggiunto la media del 7,1% di share, omaggiando Sandra Milo). Si tratterà della prima apparizione di Remigi sulla tv pubblica dopo il caso della palpata al sedere di Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costò la cacciata dalla Rai e da Oggi è un altro giorno, la trasmissione che Serena Bortone conduceva fino allo scorso anno sulla rete ammiraglia. Viale Mazzini risolse il suo contratto parlando di “comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda“.

Il ritorno in Rai dell’artista, che a maggio compirà la bellezza di 86 anni, si sarebbe dovuto concretizzare già qualche mese fa. Come vi avevamo raccontato su TvBlog, infatti, l’interprete di Innamorati a Milano era tra gli ospiti previsti della prima puntata stagionale de I fatti vostri, in onda lunedì 18 settembre 2023 su Rai2. La sua partecipazione, però, saltò all’improvviso, senza alcuna spiegazione pubblica. Stesso dicasi per le presenze di Remigi in programma a Domenica In, nell’appuntamento del primo ottobre 2023 e in quello recentissimo del 28 gennaio 2024. Anche in questi casi nessuna spiegazione ufficiale fornita.

Memo Remigi parlerà di Jessica Morlacchi?

Stavolta non dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – esserci brutte sorprese. Memo Remigi sarà presente nello studio di BellaMa’ e si farà intervistare da Diaco. Tra i temi affrontati ci sarà anche la faccenda Morlacchi (con la quale, a quanto ci risulta, parrebbe essere tornato il sereno)? La risposta la conosceremo soltanto quanto la puntata del programma di Rai2 andrà in onda (come accade per tutti gli appuntamenti del venerdì, per esigenze produttive, sarà registrata il giorno prima). Di sicuro il cantante presenterà il suo libro dal titolo Sapessi com’è strano, uscito a marzo 2023. Si tratta dell’opera nella quale Remigi si racconta “a tutto tondo per la prima volta, carriera e vita privata, passato e presente, con ricordi meravigliosi ma anche drammatici, con una voglia di vivere che anziché attenuarsi diventa sempre più travolgente, mantenendo quella leggerezza che lo rende un personaggio senza tempo“.