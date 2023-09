No, Memo Remigi non sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In. La presenza del cantante nella storica trasmissione di Rai1 condotta da Mara Venier era stata anticipata nei giorni scorsi dal blog di Davide Maggio. Nelle ultime ore, secondo quanto risulta a TvBlog, l’ospitata sarebbe però saltata.

Al momento non si conoscono i motivi della mancata presenza di Memo Remigi nel salotto domenicale della rete ammiraglia della tv pubblica. TvBlog ha contattato il diretto interessato, che però ha preferito non rispondere.

Memo Remigi non sarà a Domenica In: il retroscena

L’assenza di Memo Remigi da Domenica In potrebbe diventare un caso. A TvBlog, infatti, risulta che il cantante di Innamorati a Milano sarebbe dovuto essere ospite della prima puntata stagionale de I Fatti Vostri, andata in onda lunedì 18 settembre. Remigi era stato scelto per inaugurare lo spazio del Caffè nella trasmissione del mattino di Rai2 quest’anno condotta da Tiberio Timperi con Anna Falchi e Flora Canto. Ma in extremis il suo nome era sparito dalla scaletta. Più o meno come accaduto in queste ore per Domenica In.

Il forfait dell’ultimo minuto di Remigi è legato in qualche modo alla sua cacciata da Oggi è un altro giorno decisa dalla Rai ad ottobre scorso dopo la spiacevole vicenda della palpata al sedere di Jessica Morlacchi? Oppure dietro alle mancate apparizioni a I Fatti Vostri e a Domenica In – che avrebbero coinciso con il ritorno in Rai di Remigi – esistono ragioni che esulano da quanto rievocato qui sopra?

Domenica In, gli ospiti del primo ottobre 2023

Tra gli ospiti confermati (manca l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nella giornata di sabato 30 settembre) dell’appuntamento di Domenica In del 1 ottobre 2023 dovrebbero esserci la showgirl Pamela Prati, l’attrice Giulia Bevilacqua e il comico Enrico Brignano. Sarebbe saltata anche la prevista ospitata di Rocco Siffredi.