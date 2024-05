Nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio 2024, la puntata de I fatti vostri su Rai 2 non andrà in onda. Il programma di Michele Guardì condotto da Tiberio Timperi con Anna Falchi e Flora Canto infatti salta una puntata . Ecco il perché.

Rai 2 trasmetterà il match tra Lorenzo Musetti e Terence Atmane, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia. L’incontro avverrà – salvo cambiamenti – alle ore 11 sul ‘Center Court’ del Foro Italico e verrà trasmesso in chiaro anche dalla seconda rete Rai.

Sarà raccontato in diretta da Luca Di Bella e Paolo Canè, con Cristina Caruso e Rita Grande in studio e le interviste di Maurizio Fanelli.

Rai ha acquisito i diritti per trasmettere parte dei match degli Internazionali di Tennis 2024 che si tengono a Roma. Undici match singolari (in pratica uno al giorno) del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025. Il tutto in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky e NOW, con diritti multipiattaforma (tv, radio, web).

Quando torna in onda I fatti vostri?

Secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Rai Play, la nuova puntata de I fatti vostri andrà in onda lunedì 13 maggio 2024 alle ore 11:10, sempre su Rai 2.