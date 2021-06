Sarà Anna Falchi la conduttrice della prossima edizione dei Fatti vostri. Per la verità, come abbiamo già avuto modo di scrivere da queste parti, quella del prossimo anno sarà una formula totalmente rinnovata dello storico programma del mezzogiorno della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Infatti quella che vedremo in onda nella stagione 2021-2022 dei Fatti vostri sarà una conduzione corale. Non più quindi un conduttore accentratore come è stato nelle precedenti stagioni con la figura di Giancarlo Magalli, ma quella che vedremo sarà una conduzione a più voci formata dalla stessa Anna Falchi, nuovo volto del varietà diretto e ideato da Michele Guardì, affiancata dal giornalista Salvo Sottile e dallo storico Umberto Broccoli.

Non solo, nel programma che come abbiamo già avuto modo di dirvi alleggerirà la sua cifra, donando alla trasmissione maggiori momenti di intrattenimento puro, ci saranno anche altri personaggi che verranno coinvolti, in primis una comica che non sarà un volto fisso, ma che cambierà dopo un certo periodo. Giancarlo Magalli, ottimo padrone di casa di tante stagioni ai Fatti vostri, si misurerà come noto con un nuovo impegno televisivo, quello del gioco a premi che andrà in onda da metà novembre nel pomeriggio di Rai2 dalle ore 17.

Cambio totale quindi di registro per la nuova stagione dei Fatti vostri e il cambiamento non sarà solo nei contenuti e nei volti che li presenteranno al pubblico del mezzogiorno di Rai2, ma cambierà anche la storica scenografia dello studio 1 di via Teulada, che abbandonerà quasi certamente l’attuale fisionomia, che è più o meno la stessa fin dai suoi esordi nella Rai2 di Giampaolo Sodano, per dare un tocco di novità anche visivo e rendere il cambiamento più tangibile anche al solo sguardo.

Appuntamento dunque con i Fatti vostri 2021-2022 con Anna Falchi (già impegnata questa estate nel nuovo programma di Rai1) Salvo Sottile, Umberto Broccoli e tutta l’allegra brigata guidata dal buon Michele Guardì da settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 in diretta dallo studio 1 di via Teulada a Roma.