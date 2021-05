Uno Weekend è il titolo del nuovo programma estivo condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, già conduttori di C’è tempo per…, andato in onda l’estate scorsa, dal 29 giugno al 18 settembre 2020.

Come suggerisce il titolo (non proprio originale…), Uno Weekend andrà in onda nei fine settimana, il sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e la domenica dalle ore 8:20 alle ore 9:30, a partire dal prossimo 3 luglio fino al 12 settembre 2021, su Rai 1.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, durante la conferenza stampa di presentazione del daytime estivo di Rai 1, ha voluto precisare che la nuova collocazione nei weekend non è una “punizione” per la coppia di conduttori, sottolineando, al contrario, gli ascolti soddisfacenti ottenuti da C’è tempo per…:

Ci tengo a precisare che C’è tempo per…, durante il periodo di programmazione, ha superato gli ascolti dell’anno precedente in quello spazio, che si sono affievoliti solo nel periodo in cui Antonella Clerici non era ancora pronta. Durante l’estate, C’è tempo per… è stato un esperimento molto riuscito. Il weekend non è una ‘punizione’.

A causa del lunghissimo intervento d’apertura del direttore di Rai 1, Anna Falchi non ha fatto in tempo ad intervenire durante la conferenza.

Beppe Convertini, quindi, ha parlato anche in suo nome, spiegando come saranno strutturate le due puntate settimanali:

Il sabato, racconteremo le storie delle persone che vanno a fare la spesa nei mercati rionali, storie di vita di chi ci lavora e di chi li frequenta, con un talk in studio. La domenica, invece, racconteremo il pranzo della domenica, collegandoci con una famiglia diversa, ogni settimana. Racconteremo i nostri amici a 4 zampe, la gita fuori porta… Tra tradizione e innovazione, racconteremo la domenica degli italiani. Andremo nelle città d’arte ma anche sulle spiagge. Racconteremo la nostra Italia, ricordando quanto sarà importante andare in vacanza nel nostro paese quest’anno. Un weekend d’allegria: avremo arte, storia e cultura. Risveglieremo gli italiani con la complicità che c’è tra me e Anna.

L’obiettivo di Uno Weekend, quindi, è quello di dare importanza ai riti collettivi degli italiani.

La puntata del sabato, oltre a mettere le bancarelle del mercato al centro della narrazione, si concentrerà anche sul sabato sera, la serata dove, solitamente, si va in discoteca o in balera, a seconda dell’età.

Tra i temi trattati nella puntata della domenica, invece, troveremo anche il cinema, il teatro, il giardino o l’arrivo imminente del lunedì e della nuova settimana da affrontare.

Anche lo studio avrà una scenografia diversa a seconda del giorno di messa in onda.