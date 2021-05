Oggi, venerdì 14 maggio 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione dedicata ai programmi televisivi che caratterizzeranno il daytime estivo di Rai 1.

Tra i programmi che verranno presentati oggi, troveremo la nuova edizione di Unomattina Estate. Come anticipato da TvBlog, alla conduzione troveremo Barbara Capponi, giornalista del Tg1, alla conduzione del contenitore mattutino di Rai 1 per la seconda estate consecutiva, e Giammarco Sicuro, giornalista del Tg2, al suo esordio come conduttore.

Dopo 28 anni, inoltre, tornerà in onda sui nostri schermi Il pranzo è servito, storico quiz di successo andato in onda su Canale 5 dal 1982 al 1993, portato al successo da Corrado e condotto anche da Claudio Lippi e Davide Mengacci. Il pranzo è servito, quindi, esordirà quest’estate su Rai 1: la dodicesima edizione vedrà Flavio Insinna alla conduzione e andrà in onda alle ore 14, subito dopo l’edizione pomeridiana del Tg1.

Come anticipato da TvBlog, anche Serena Autieri farà parte della programmazione estiva della rete ammiraglia Rai. L’attrice e cantante napoletana condurrà un nuovo programma dal titolo Dedicato a…, che andrà in onda dalle ore 10 fino a mezzogiorno.

Per quanto concerne la nuova edizione di La vita in diretta Estate, invece, che andrà in onda a partire dalle ore 15:45 fino al preserale, i conduttori saranno Gianluca Semprini e Roberta Capua, nome anticipato da TvBlog.

Anna Falchi e Beppe Convertini, già conduttori, l’estate scorsa, di C’è tempo per…, quest’anno, invece, condurranno un nuovo programma che andrà in onda nei weekend.

Durante la conferenza stampa di presentazione, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e i conduttori dei vari programmi.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.