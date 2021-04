Mentre stiamo scrivendo su Rai1 va in onda una nuova puntata in diretta dallo studio 1 di Roma di Unomattina in famiglia, il popolare programma campione di ascolti del fine settimana della prima rete condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. La trasmissione che spopola ormai da molti anni nel week end di Rai1 continuerà il suo percorso -come tutti i programmi del day time- fino al termine del prossimo mese di giugno, quando l’inossidabile coppia del fine settimana mattutino di Rai1 si concederà un paio di mesi di meritato riposo in attesa di tornare in sella al programma dal prossimo mese di settembre.

Il pubblico di Rai1 però continuerà ad avere due amici nelle mattine del sabato e della domenica nei mesi di luglio di agosto, ritroverà infatti due personaggi che già lo scorso anno aveva tenuto loro compagnia sempre al mattino, ma nei giorni feriali. Saranno infatti Beppe Convertini e Anna Falchi a prendere il testimone dal primo week end di luglio da Tiberio Timperi e Monica Setta con una nuova serie del programma che hanno condotto la scorsa estate su Rai1.

Ricordiamo la scorsa estate Beppe Convertini, che conduce con successo Linea verde la domenica mezzogiorno sempre sulla Rete 1 e Anna Falchi furono i conduttori del programma C’è tempo per… che andava in onda dal lunedì al venerdì nei mattini estivi di Rai1. Ora dunque torneranno nei fine settimana estivi della prima rete della Rai con una versione riveduta e corretta della loro prima esperienza televisiva in coppia.

L’appuntamento dunque per il nuovo programma con Beppe Convertini e Anna Falchi è il sabato e la domenica mattina, nella medesima collocazione di Unomattina in famiglia, subito dopo il Tg1 mattina delle ore 8, sempre ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.