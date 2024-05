Vincenzo Mollica sarà il superospite della prossima puntata di Timeline, in onda su Rai3 eccezionalmente venerdì notte invece che domenica mattina (va detto che lo slot serale appare più azzeccato per questo format). Il padrone di casa Marco Carrara si collegherà con lo storico giornalista Rai per celebrare il David Speciale vinto pochi giorni fa e il grande amore dei social verso di lui. In studio il pubblico sarà interamente composto da giovanissimi studenti, che lo faranno commuovere.

Il video messaggio di Matano per Vincenzo Mollica

Nel corso della puntata verrà proposto un videomessaggio di Alberto Matano, che TvBlog è in grado di anticipare.

Caro Vincenzo, mio presidente! Ho pensato che dopo tutti i riconoscimenti che hai avuto, il David, il microfono d’oro e tutti gli altri, io voglio darti un Oscar personale. Voglio dire a tutti la persona che sei. Voglio raccontare cosa mi hai insegnato; mi hai insegnato a perseverare, ad aspettare, a credere in quello che faccio. Mi hai accolto in quella stanza a Saxa Rubra, che era un museo. Mi hai sempre, sempre, spronato. Non lo posso dimenticare. Ancora oggi per me sei un riferimento importante.

A questo punto il conduttore de La Vita in diretta e vice direttore Daytime Rai ha mostrato un libro – Il libro dei nonsense di Edward Lear – regalatogli anni fa proprio da Mollica. La dedica recita: “Ad Alberto Matano, che ha negli occhi e nel cuore la luce di una bella carriera. Con stima e amicizia, il vecchio Presidente Vincenzo Mollica“.

🔴 VIDEO ANTEPRIMA TvBlog – Vincenzo Mollica, ospite di @iosonocarrara a #Timeline, riceve una sorpresa da @albmatano: "Per me ha avuto un grande senso incontrarti". La risposta di Mollica : "Sapevo che avrebbe avuto una carriera luminosa". pic.twitter.com/f5FRWG7hVp — Tvblog.it (@tvblogit) May 15, 2024

“Matano vero fuoriclasse”

Matano si è rivolto con affetto al collega, da tempo affetto dal morbo di Parkinson, diabete e glaucoma: “Ti mando un abbraccio con tutto il cuore, ti voglio bene, è stato un grande regalo incontrarti“. Mollica ha ringraziato, commosso, e ha definito Matano “un vero fuoriclasse“. Infine ha aggiunto: “Quando l’ho visto al lavoro, ho visto in lui subito una luminosa carriera che lo aspettava. Sono contento che la stia realizzando con bravura, professionalità, forza e tenacia, con grande senso del rispetto e della lealtà. Non è uno che riempie le domande col narcisismo; è uno che sa ascoltare e capire e questa è la cosa più importante per chi fa questo mestiere“.