Tornano questa sera, venerdì 3 maggio, i David di Donatello edizione 2024. Giunti alla 69a edizione, premieranno il cinema italiano nelle sue varie categorie. La serata, che rappresenta il più importante evento di gala legato al cinema italiano, sarà in diretta dagli iconici studi di Cinecittà su Rai 1 .

Scopriamo dunque quali sono le candidature, quale sarà il David alla Carriera e quali i David Speciali assegnati nel corso dell’evento e chi condurrà questa serata.

David di Donatello 2024: candidature

Le candidature di questa 69° edizione dei David di Donatello sono state annunciate nel corso della conferenza stampa dello scorso 3 aprile. Ecco dunque quali sono i vari candidati/e per le principali categorie (tutte le altre categorie, con i rispettivi candidati, sono presenti qui).

Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

Miglior film

C’è ancora domani : prodotto da Mario GIANANI e Lorenzo GANGAROSSA per

WILDSIDE società del gruppo FREMANTLE; VISION DISTRIBUTION società del gruppo SKY; in collaborazione con SKY; in collaborazione con NETFLIX. Per la regia di Paola CORTELLESI

: prodotto da Mario GIANANI e Lorenzo GANGAROSSA per WILDSIDE società del gruppo FREMANTLE; VISION DISTRIBUTION società del gruppo SKY; in collaborazione con SKY; in collaborazione con NETFLIX. Per la regia di Paola CORTELLESI Il sol dell’avvenire : prodotto da Nanni MORETTI, Domenico PROCACCI, con RAI

CINEMA. Per la regia di Nanni MORETTI

: prodotto da Nanni MORETTI, Domenico PROCACCI, con RAI CINEMA. Per la regia di Nanni MORETTI Io capitano : prodotto da ARCHIMEDE, RAI CINEMA, PATHÉ, TARANTULA. Regia di Matteo GARRONE

: prodotto da ARCHIMEDE, RAI CINEMA, PATHÉ, TARANTULA. Regia di Matteo GARRONE La Chimera : prodotto da Carlo CRESTO-DINA con RAI CINEMA. Regia di Alice ROHRWACHER

: prodotto da Carlo CRESTO-DINA con RAI CINEMA. Regia di Alice ROHRWACHER Rapito: prodotto da Beppe CASCHETTO per IBC MOVIE; Simone GATTONI per KAVAC FILM; Paolo Del Brocco per RAI CINEMA. Regia di Marco BELLOCCHIO

Miglior Regia

C’è ancora domani: Paola Cortellesi

Io capitano : Matteo Garrone

L’ultima notte di Amore: Andrea di Stefano

La chimera : Alice Rohrwacher

Rapito: Marco Bellocchio

Migliore Sceneggiatura Originale

C’è ancora domani: Furio ANDREOTTI, Giulia CALENDA, Paola CORTELLESI

Il sol dell’avvenire: Francesca MARCIANO, Nanni MORETTI, Federica

PONTREMOLI, Valia SANTELLA

Io capitano: Matteo GARRONE, Massimo GAUDIOSO, Massimo

CECCHERINI, Andrea TAGLIAFERRI

La chimera: Alice ROHRWACHER

Palazzina LAF: Maurizio BRAUCCI, Michele RIONDINO

Miglior produttore

C’è ancora domani : Mario GIANANI e Lorenzo GANGAROSSA per WILDSIDE

società del gruppo FREMANTLE; VISION DISTRIBUTION società del gruppo SKY; in collaborazione con SKY; in collaborazione con NETFLIX

società del gruppo FREMANTLE; VISION DISTRIBUTION società del gruppo SKY; in collaborazione con SKY; in collaborazione con NETFLIX Comandante: Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI, Viola PRESTIERI per INDIGO FILM; Pierpaolo VERGA ed Edoardo DE ANGELIS per O’ GROOVE; Paolo Del Brocco per RAI CINEMA; Attilio DE RAZZA per TRAMP LIMITED; Mariagiovanna DE ANGELIS per VGROOVE; Antonio MIYAKAWA per WISE PICTURES

Disco Boy: Giulia ACHILLI, Marco ALESSI, Lionel MASSOL, Pauline SEIGLAND, André LOGIE

Io capitano: ARCHIMEDE, RAI CINEMA, PATHÉ, TARANTULA

La chimera: Carlo CRESTO-DINA con RAI CINEMA

Migliore attrice protagonista

C’è ancora domani: Paola Cortellesi

Come pecore in mezzo ai lupi: Isabella Ragonese

Felicità: Micaela Ramazzotti

L’ultima notte di Amore: Linda Caridi

Rapito: Barbara Ronchi

Miglior attore protagonista

C’è ancora domani: Valerio Mastandrea

Cento domeniche: Antonio Albanese

Comandante: Pierfrancesco Favino

La chimera: Josh O’Connor

Palazzina LAF: Michele Riondino

Migliore attrice non protagonista

C’è ancora domani: Emanuela Fanelli

C’è ancora domani: Romana Maggiora Vergano

Il sol dell’avvenire: Barbora Bobulova

La chimera: Alba Rohrwacher

La chimera: Isabella Rossellini

Miglior attore non protagonista

Adagio: Adriano Giannini

C’è ancora domani: Giorgio Colangeli

C’è ancora domani: Vinicio Marchioni

Il sol dell’avvenire: Silvio Orlando

Palazzina LAF: Elio Germano

Migliore scenografia

C’è ancora domani: scenografia Paola COMENCINI, arredamento Fiorella CICOLINI

Comandante: scenografia Carmine GUARINO, arredamento Iole AUTERO

Io capitano: scenografia Dimitri CAPUANI, arredamento Roberta TRONCARELLI

La chimera: scenografia Emita FRIGATO, arredamento Rachele MELIADÒ

Rapito: scenografia Andrea CASTORINA, arredamento Valeria VECELLIO

Miglior film internazionale

Anatomia di una caduta: di Justine Triet (Teodora Film)

As Bestas: di Rodrigo Sorogoyen (Movies Inspired, Lucky Red)

Foglie al vento – Kuolleet Lehdet: di Aki Kaurismäki (Lucky Red, BIM)

Killers of the Flower moon: di Martin Scorsese (Leone Film Group, 01 Distribution)

Oppenheimer: di Christopher Nolan (Universal Pictures)

Il premio è stato assegnato a Anatomia di una caduta: di Justine Triet

Miglior Cortometraggio

Un’apposita commissione, nominata dal Presidente e composta da Domenico Dinoia, Mauro Donzelli, Marzia Gandolfi, Francesco Giai Via, Paola Jacobbi, Maria Grazia Mattei, Claudia Panzica, Marina Sanna, Maria Carolina Terzi, assegna il premio. I nominati sono:

Asteriòn: di Francesco Montagner

Foto di gruppo: di Tommaso Frangini

In quanto a noi: di Simone Massi

The meatseller: di Margherita Giusti

We should all be futuris: di Angela Norelli

Il premio è stato assegnato a The Meatseller di Margherita Giusti.

Premi speciali

David alla carriera

Due i David alla Carriera di questa edizione: a Milena Vukotic, attrice di grande eleganza per autori come Federico Fellini, Mario Monicelli, Luis Buñuel ed Ettore Scola, e al premio Oscar® Giorgio Moroder, compositore e produttore discografico, una delle grandi eccellenze italiane nel mondo.

David Speciale

Il David Speciale 2024 andrà a Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico, che ha raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo in Italia.

David dello spettatore

C’è ancora domani di Paola Cortellesi è il film vincitore del David dello Spettatore.

David di Donatello 2024, ospiti

Tra gli ospiti della serata, i registi premio Oscar® Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini, gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O’Connor, le cantanti Malika Ayane e Giorgia, i cantanti Irama e Mahmood.

David di Donatello, conduttori

Alla conduzione della serata di premiazione della 69° edizione dei David di Donatello torna per la settima volta consecutiva Carlo Conti (nove edizioni in totale per lui). Ad affiancarlo quest’anno, dopo che nella scorsa edizione a ricoprire questo ruolo era stata Matilde Gioli, la conduttrice Alessia Marcuzzi.

David di Donatello 2024: dove seguirlo in tv e in streaming

La consegna dei Premi avverrà questa sera in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa. La serata si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay e TvBlog la commenterà con il consueto liveblogging.