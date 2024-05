Sabato 18 maggio 2024 su Rai1 in seconda serata, subito dopo il meglio de I migliori anni con Carlo Conti, andrà in onda la sesta puntata stagionale di Ciao Maschio. TvBlog è in grado di anticipare che gli ospiti di Nunzia De Girolamo saranno il manager e personaggio televisivo Francesco Facchinetti, l’attore Giuseppe Zeno e il collega Giulio Berruti, compagno della parlamentare Maria Elena Boschi.

Ciao Maschio: i temi della prossima puntata

La chiacchierata partirà da una provocazione di Massimo Recalcati: l’amore brucia o dura? Così si parlerà del sentimento più nobile e dell’innamoramento, domandando ai presenti in studio se esista il rischio di annullarsi per amore e se dagli errori commessi nelle relazioni si impara o se, invece, si tende a perseverare.

Non mancherà l’ironico e pungente contributo delle Karma B, il duo di drag queen gemelle che fa parte del cast della trasmissione della rete ammiraglia della tv pubblica.

Ciao Maschio, gli ascolti record di sabato scorso

Quella in onda sabato 18 maggio sarà la terzultima puntata di questo ciclo, che terminerà il primo giugno; la trasmissione notturna di Nunzia De Girolamo tornerà a settembre con nuovi appuntamenti, sempre in seconda serata su Rai1.

Da segnalare che sabato scorso il programma ha fatto registrare numeri record in termini di ascolti. Nel dettaglio, l’appuntamento dell’11 maggio, con Raz Degan, Jerry Calà e Paolo Ruffini ospiti, ha conquistato il 23% di share (dato più alto di sempre per Ciao Maschio) con 973.000 telespettatori.

A pesare sull’ottima perfomance del talk certamente è stato il traino della finale dell’Eurovision Song Contest, che è stata vista da 5 milioni 300mila spettatori e il 36% di share. Per onestà intellettuale va però osservato che la curva ha tenuto anche col passare dei minuti, visto che nella fascia 02:00 – 02:38 Ciao Maschio ha raccolto il 20,4% di share (e 442.000 teste).