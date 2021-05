Sono ore (ma proprio ore, non per modo di dire) decisive queste a Viale Mazzini, dove sono in corso di definizione i palinsesti estivi e autunnali delle reti Rai. TvBlog è in grado di anticipare che sarebbe stato sciolto il nodo sul nome della partner di Giammarco Sicuro a Unomattina estate. La scelta, infatti, sarebbe ricaduta su Barbara Capponi, giornalista del Tg1 che già lo scorso anno condusse (con Alessandro Baracchini) la versione estiva dello storico contenitore della prima rete della tv pubblica.

La Capponi sarebbe stata preferita per Unomattina estate a Giorgia Cardinaletti, il cui nome già dallo scorso anno circola con insistenza dalle parti di Viale Mazzini.

Intanto, arrivano conferme anche rispetto agli altri programmi estivi del daytime di Rai1. Come anticipato da TvBlog, a La vita in diretta, in onda dal lunedì al venerdì dopo Il Pranzo è servito (Flavio Insinna edition), dovrebbe esserci la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini (ma le firme sui contratti non sarebbero state ancora apposte, si starebbe cercando l’accordo economico).

Tra le new entry dell’estate televisiva ci sarà poi Serena Autieri, la quale debutterà con un programma dal titolo Dedicato a… e collocato nella fascia mattutina. Beppe Convertini e Anna Falchi traslocheranno nel weekend con una trasmissione che dovrebbe avere l’assai originale titolo Weekend Uno. Nel preserale – ma qui non c’erano dubbi ormai da mesi – confermatissimo Marco Liorni al timone di Reazione a catena.

L’ufficialità di tutto ciò arriverà davvero a breve: per venerdì prossimo, infatti, alle ore 12.00 è fissata la conferenza stampa di presentazione del day time estivo di Rai1, alla presenza del direttore di rete Stefano Coletta.