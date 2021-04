Unomattina Estate, Giammarco Sicuro verso la conduzione, la partner è nelle mani del Tg1

A fine giugno parte l’edizione estiva di Unomattina, lo storico contenitore del mattino che in attesa di un forte restyling per il prossimo autunno (si spera) che qui in tempi non sospetti chiamammo “L’aldebaran di Unomattina” . Quella che vedremo in onda nei mesi di luglio e di agosto 2021 sarà ancora -sostanzialmente- una edizione classica di Unomattina, con la consueta conduzione di coppia all’interno di un unico grande contenitore fatto di notizie, spazi di attualità e anche momenti più leggeri.

Anche in questa occasione vedremo in campo un volto scelto dal Tg1 e uno scelto dalla rete. Siamo qui per darvi conto di chi sarà alla guida dell’edizione estiva di Unomattina estate 2021. Partiamo forzatamente dal volto maschile, capirete poi il perchè, scelto dalla Rete 1. Sarà un debuttante assoluto alla conduzione, si tratta del giornalista Giammarco Sicuro, noto per essere stato fra gli inviati del programma leader del pomeriggio televisivo Vita in diretta, sempre di Rai1. Sicuro, il cui nome è stato fatto anche dal sito Vigilanzatv, collabora anche con la testata giornalistica del Tg2. A questo proposito ha realizzato per la rubrica Tg2 Post una intervista all’ex Presidente del Brasile Lula

Il discorso si complica per quel che riguarda il volto scelto dal Tg1. Giuseppe Carboni, direttore della prima testata giornalistica televisiva del nostro paese infatti non ha ancora deciso quale sarà il volto di sua competenza che condurrà il programma estivo della prima rete Rai. Si sa che la rete avrebbe indicato come nomi graditi quelli di Maria Soave e Giorgia Cardinaletti, questo per dare alla coppia un’immagine più giovane ed inedita, ma “il corpaccione” interno della redazione del Tg1 pare che preferirebbe un volto più navigato per la nomina alla conduzione di Unomattina estate 2021 e fra i nomi che circolano certamente uno di quelli in prima fila, anche perchè lo ha già fatto più volte in passato, c’è quello di Barbara Capponi, ma ripetiamo la decisione da parte della testata non è stata ancora presa.

In ogni caso sarà un coppia inedita quella che vedremo in onda nell’estate 2021 per la guida della popolare trasmissione della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, in attesa dell’auspicato (ma per niente scontato) restyling del programma nel prossimo autunno, su cui non è stata ancora presa nessuna decisione sui conduttori, a dispetto di voci che circolano e che quindi potrebbe tranquillamente vedere fra i volti in campo quello dell’attuale conduttore Marco Frittella, per altro indicato dal Tg1 di Giuseppe Carboni che di lui nutre grande stima, oltre a quello della stessa Monica Giandotti, che però alcuni vorrebbero accasata in altra porzione del palinsesto della prima rete.

Ma sulla conduzione invernale tanta acqua deve scorrere sotto i ponti, quindi attualmente qualsiasi congettura su nomi e meccanismo della trasmissione risulterebbe assolutamente prematura. Per ora dunque possiamo solo annunciare la conduzione di Unomattina Estate 2021 l’approdo di Giammarco Sicuro, in attesa della decisione di Giuseppe Carboni su chi lo dovrà affiancare e di cui vi daremo conto appena sarà presa una decisione definitiva.