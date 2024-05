Un nuovo studio, una nuova grafica e una nuova sigla. Il Tg2 si rinnova e lo fa nell’anno del settantennale della tv. Da stasera, sabato 25 maggio 2024, l’edizione delle 20:30 si presenterà al pubblico con un nuovo look. Va aprendosi così un altro capitolo della lunga storia del telegiornale di Rai 2 che dura da quasi 50 anni.

In apertura di jingle, un iconico motivetto: quattro note distorte che hanno accompagnato pranzi e cene degli italiani a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 seguite dal numero 2 che dal bianco si ombreggia di rosso e arancio. Una citazione voluta ed evidenziata dall’attuale direttore del notiziario Antonio Preziosi durante la presentazione del nuovo Tg2: “È un impegno che viene dalla nostra storia e ci proietta verso il futuro. Per questo la nuova sigla contiene una citazione del passato. Quel “2” che si compone in vari colori ci ricorda da dove veniamo e ci spinge a rinnovare l’impegno di serietà e di credibilità verso chi ci ascolta anche in futuro“.

“La persona al centro dell’informazione. È questa l’idea che ha ispirato il nuovo studio del Tg2” aggiunge.

Tg2, la nuova sigla

Forme moderne, linee morbide e luminose. Dalla pavimentazione alla scenografia (quest’ultima creata da Flaminia Suri), fra pilastri e un pieno di ledwall fino al banco di conduzione, il bianco ed il rosso – colori portanti, non una novità – si accompagnano abbracciando la tradizione stilistica del Tg2.

Un progetto tutto interno, a cura di Direzione Produzione Tv – Centro Produzione Tv di Roma di cui l’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, ne ha enfatizzato la creatività: “Il fatto di aver utilizzato professionalità Rai per la progettazione dello studio e anche per la sigla non può che renderci orgogliosi – commenta – e si inserisce nel quadro del nuovo piano industriale che ha al centro proprio l’innovazione, la trasformazione in digital media company e la valorizzazione delle nostre eccellenti maestranze”.

La Progettazione grafica di Alessandro Cossu, il Progetto registico è di Silvia Belluscio e Adriano Ilari, il Coordinamento tecnico di Salvatore Zaru e Simone Di Battista, il Direttore della fotografia è Stefano Russo.

Chi sono i conduttori del Tg2

Non cambiano i conduttori. Ad accompagnare i telespettatori del Tg2, come sempre, continuano ad esserci voci e volti affermati delle varie edizioni che andiamo a ricordarvi, segnalandovi che – chiaramente – appaiono a turno.

Nell’edizione delle 8:30 ritroviamo: Giulia Apollonio, Marco Bezmalinovich, Sergio De Nicola e Vincenzo Frenda .

. Nel segmento mattutino di Tg2 Italia Europa (10-10:55) c’è Marzia Roncacci .

. Per il flash delle 10:55 Simonetta Guidotti oppure, a turno, i conduttori delle edizioni delle 8:30.

oppure, a turno, i conduttori delle edizioni delle 8:30. Alle 13: Chiara Lico, Stefania Zane, Piergiorgio Giacovazzo, Daniele Rotondo.

18:15: Chiara Prato, Elena Malizia, Laura Sansavini e Silvia Vaccarezza.

20:30: Luca Moriconi, Adele Ammendola, Fabio Chiucconi, Francesca Romana Elisei, Maurizio Martinelli e Lisa Marzoli

Al Tg2 post, in onda alle 21: Manuela Moreno.