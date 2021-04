Serena Autieri verso il mattino estivo di Rai1 con Dedicato a…

Ai suonatori un po’ sballati

Ai balordi come me

A chi non sono mai piaciuta

A chi non ho incontrato

Chissà mai perché Ai dimenticati, ai playboy finiti

E anche per me

Così dice il testo di uno dei pezzi più belli del repertorio della musica leggera italiana scritto dal grande Ivano Fossati e cantato dalla altrettanto grande Loredana Bertè: Dedicato. Parte proprio da questo incipit il nuovo programma del mattino estivo della Rete 1 che si intitolerà proprio “Dedicato a…”.

Lei è entrata nel cast della soap opera di Rai3 Un posto al sole nel 1998, quello è stato il suo trampolino di lancio. Poi è arrivato Stranamore con il compianto Alberto Castagna su Canale 5 e ancora il ritorno nella fiction con Vento di ponente in Rai, fino alla grande occasione quando Pippo Baudo la chiama, insieme a Claudia Gerini, per condurre con lui il Festival di Sanremo del 2003. Serena Autieri li dimostrò tutta la sua bravura sia nel canto che nel ballo, una vera artista da palcoscenico e da varietà. La ricordiamo anche più recentemente nelle vesti di conduttrice di Prodigi insieme a Flavio Insinna nel 2019, sempre su Rai1.

Poi sono arrivati dei film, altre fiction e ultimamente l’abbiamo visto nella serie di Rai1 Un passo dal cielo. Ora arriva per lei l’occasione di condurre un programma. Rai1 infatti ha deciso di affidarle la trasmissione che accompagnerà il pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nelle mattine d’estate dalle 10 e fino al mezzogiorno (e non al pomeriggio come scritto da Dagospia) in cui andranno in onda le consuete repliche della fiction campione di ascolti Don Matteo. La decisione della Rete 1 è stata quella di affidare questo spazio quotidiano ad un volto nuovo per la rete, un volto fresco ed accattivante che ancora non ha avuto modo di essere in qualche modo “contagiata” da meccanismi televisivi e che l’estate, priva di alcune regole televisive che mettono gli ascolti sempre al primo posto su tutto, saprà preservare.

Serena Autieri dunque sarà la padrona di casa di questo programma dal titolo programmatico –Dedicato a…– in cui si sentiranno gli odori, gli umori e i profumi dell’estate ed in cui si cercherà di mettere in primo piano il sorriso, l’ottimismo e sopratutto la voglia di ripartire dopo questo terribile anno segnato dalla pandemia, in attesa di un autunno che si spera da parte di tutti pieno di cose positive. Insomma quello che si vuole creare sulla carta, a partire dal volto della padrona di casa, è un programma positivo, ottimista, sorridente, in cui si parlerà al pubblico che vorrà passare un paio di ore ogni mattino su Rai1 per tutta l’estate, con sincerità, onestà e ottimismo, fra musica e parole, partendo dal titolo che già per se è un programma, della celebre canzone scritta da Ivano Fossati per Loredana Bertè.

Per completezza d’informazione va detto che non essendo ancora stata chiusa la trattativa fra la Rai e l’attrice, in questo frangente rappresentata dal marito Enrico Griselli (insieme nella foto di apertura), non possiamo dare ancora per certa al 100% la sua conduzione di “Dedicato a…”, trattativa che potrebbe essere chiusa nelle prossime ore e di cui vi daremo conto, ovviamente. Nel caso la trattativa non si chiudesse, si penserà ad nuovo nome per la conduzione di questo nuovo programma del mattino estivo della Rete 1.

Chiudiamo con una chicca da Youtube, ospiti di “Tandem” il mitico varietà per ragazzi del pomeriggio della Rete 2 condotto da Claudio Sorrentino e Roberta Manfredi e con il compianto Fabrizio Frizzi, vediamo uno specialissimo e unico duetto di Loredana Bertè insieme all’indimenticabile sorella Mia Martini, proprio nel pezzo di Fossati “Dedicato” :