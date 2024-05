Storie di donne al bivio-Estate, Monica Setta in onda nella seconda serata di Rai2 per 14 settimane. Anticipazioni

Tra le sorprese stagionali in casa Rai c’è senza dubbio Storie di donne al bivio. Il programma di Monica Setta ha esordito la scorsa estate e pian piano, con budget a disposizione non esattamente dei più ricchi, è cresciuto nel palinsesto di Rai2, registrando buoni ascolti e facendo spesso notizia. Prima il debutto in seconda serata, poi ilm meritato bis nel sabato pomeriggio.

Storie di donne al bivio, per tutta l’estate in seconda serata su Rai2

Oggi TvBlog è in grado di anticipare che Storie di donne al bivio avrà una nuova versione, in onda a partire da giovedì 13 giugno nella seconda serata di Rai2. Nel dettaglio sono previste 14 puntate, a cadenza settimanale. Il format resterà quello di sempre, anche se subirà alcune modifiche: le ospiti in studio saranno non soltanto vip, ma anche nip. E le interviste metteranno da parte gossip e toni leggeri, virando verso la cronaca e storie di un certo spessore.

Le interviste alle “mamme coraggio”

Monica Setta ospiterà alcune mamme coraggio, al centro di noti casi di cronaca nera. Da Piera Maggio (Denise Pipitone) a Daniela Di Maggio (Giogiò), da Vera Squatrito (Giordana Di Stefano) ad Alessandra Verni (Pamela Mastropietro). Potrebbe esserci anche Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Non sono previste partecipazioni di esponenti politiche, eccezion fatta per la deputata leghista Laura Ravetto, che si è separata dal collega del Pd Dario Ginefra (l’annuncio arriverà nell’appuntamento, già registrato, di Storie di donne al bivio del prossimo 3 giugno), che sarò intervistata nella prima puntata del 13 giugno.

Storie di donne al bivio-Estate rientra nella direzione Approfondimenti guidata da Paolo Corsini ed è scritto e diretto da Monica Setta con Simone Di Carlo. Regia di Giacomo Necci.