Monica Setta tornerà domani su Rai2 con il consueto appuntamento notturno di Storie di donne al bivio. La giornalista intervisterà Elsa Di Gati, vicedirettrice intrattenimento Day Time (in promozione per il suo libro In altalena su un granello di sale), Maria Teresa Ruta e Paola Perego. TvBlog è in grado di anticipare alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice che è da poco rientrata in tv nel suo Citofonare Rai2, dopo il recente intervento chirurgico a cui si è sottoposta per rimuovere una neoplasia al rene. Nel salotto di Monica Setta, Perego ripercorrerà la sua fortunata carriera, la lunga storia personale con gli attacchi di panico che per molto tempo l’hanno costretta a non prendere un aereo e a non guidare. E rivelerà l’amore per i nipoti e la sua stagione di serenità:

Ora il panico è alle spalle e tutto è cambiato. Porto fuori mio nipote e guido, abbiamo momenti tutti nostri, è una gioia immensa. Hanno scritto di me che ero algida, poco emotiva, in realtà faticavo a vivere, preda come ero degli attacchi di panico. Sono stata una mamma felice e sono una nonna molto soddisfatta. Adoro la mia nipotina, una che ti saluta solo se le va altrimenti passa oltre. Per me che detesto le donne “gne gne” è meravigliosa.

Storie di donne al bivio anche il sabato pomeriggio

Per Monica Setta è in arrivo un meritato bis! Da sabato prossimo, infatti, Storie di donne al bivio andrà in onda anche il sabato pomeriggio, sempre su Rai2. Nello specifico la trasmissione inizierà alle ore 14.00. Si tratterà di nove appuntamenti settimanali, da qui alla fine della stagione (non tutti consecutivi, nel mezzo in quello slot di palinsesto sono previste alcune dirette sportive). Tra gli ospiti della prima puntata, a quanto apprendiamo, ci saranno Carmen Russo, Roberta Capua e Manila Nazzaro.