Vita in diretta Estate 2021, Roberta Capua con Gianluca Semprini verso la conduzione

Dalla fine di giugno, in concomitanza con il debutto della nuova edizione di Unomattina Estate di cui vi abbiamo dato conto in separata sede, partirà anche la serie estiva di Vita in diretta, il popolare programma di infotainment tornato leader del pomeriggio televisivo con la conduzione in solitaria del buon Alberto Matano.

La nuova serie di Vita in diretta Estate che si chiamerà come fu un tempo Estate in diretta, avrà una coppia di conduttori nuovi di zecca, almeno come assortimento, anche se entrambi hanno alle spalle tanti anni di lavoro e soddisfazioni figli della grande professionalità con la quale hanno portato avanti la loro opera in televisione. Già perchè si tratta di due grandi professionisti del piccolo schermo. Partiamo dalla vera grande novità di cui siamo felici di dare l’annuncio, ovvero dal volto femminile della coppia che sarà quello di Roberta Capua. Di Roberta parla il suo curriculum professionale di tutto rispetto. Conduttrice garbata, di grande professionalità e talento, ha viaggiato nell’etere televisivo conducendo tantissime trasmissioni e di varia natura e finalmente ora ha la possibilità di condurre sulla prima rete italiana, lei volto perfetto per Rai1.

Come non ricordare i suoi inizi (a parte la vittoria di Miss Italia 1986) con il grande zio Luciano Rispoli, dove faceva la padrona di casa con grande grazia ed educazione. Poi l’avvento alla conduzione di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia insieme all’amico Tiberio Timperi (ora irrinunciabile conduttore, insieme a Monica Setta del programma campione di ascolti del fine settimana mattutino Unomattina in famiglia). Poi ancora I fatti vostri, Unomattina, Buona domenica, fino al recente L’ingrediente perfetto. Insomma una carriera di tutto rispetto per un volto assolutamente perfetto per Rai1. Ora si misurerà nel territorio, non facilissimo ma riteniamo a lei congeniale del pomeriggio.

Volto maschile di Vita in diretta Estate 2021 una vecchia e cara conoscenza della trasmissione, si tratta del giornalista di Rai News Gianluca Semprini, che ha già condotto questa trasmissione nell’estate del 2018 insieme a Ingrid Muccitelli, dimostrando grande professionalità e perfetta padronanza delle redini della trasmissione. Coppia dunque perfetta quella di Estate in diretta 2021, professionalità e garbo di cui tanto ha bisogno la tv di oggi, per un percorso estivo dello storico marchio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo per la cui edizione invernale risulta confermatissimo -e non potrebbe essere altrimenti dopo l’ottima stagione che sta per concludersi- Alberto Matano, le cui frontiere televisive di Rai1 potrebbero essere più ampie nella prossima stagione televisiva della prima rete della televisione pubblica. Ma di questo ci sarà tempo di parlarne.