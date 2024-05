Il debutto è avvenuto il 22 settembre 2019 nel tardo pomeriggio della domenica di Rai1. Sono quindi ormai cinque stagioni che è in onda Da noi…a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini che chiude il pomeriggio domenicale di Rai1. Cinque edizioni ormai per il programma prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

Secondo quanto ci risulta la trasmissione ha ottenuto la conferma nel medesimo slot orario e collocazione domenicale anche per la prossima stagione televisiva. Conferma anche per la sua conduttrice Francesca Fialdini, che resta al timone di questo programma anche nella stagione tv 2024-2025. Quello che Dagospia i giorni scorsi paventava come possibilità, ora TvBlog può confermare.

Si erano addensate voci negli ultimi mesi circa una sua mancata conferma, voci però che sono state dissipate dalla direzione intrattenimento day time, che per la verità già da inizio anno aveva deciso di confermare programma e conduttrice. Da noi a ruota libera ha ottenuto quest’anno una media che sfiora il 16% di share, avendo contro un programma la cui diposizione economica è decisamente più alta della propria.

Nonostante questo, il programma ha saputo difendersi bene, guadagnandosi cosi la conferma anche per la prossima stagione. Conferma, come detto, che arriva anche per la conduttrice del programma Francesca Fialdini, protagonista per altro di un cameo nel film Marcello mio, presentato al Festival di Cannes ed uscito lo scorso 21 maggio.

Gli ospiti di “Da noi a ruota libera” di domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio andrà in onda intanto una nuova puntata di Da noi a ruota libera. Ospiti saranno Raf, impegnato di questi tempi in un tour che lo porterà nella prossima estate a girare tutta l’Italia, Svizzera compresa. Poi Francesco Facchinetti, attualmente impegnato nella giuria del talent show di Milly Carlucci “L’acchiappatalenti“. Nuovamente ospite di Francesca Fialdini poi l’ormai affezionato a questo programma Pierpaolo Spollon. Ospite poi il direttore intrattenimento day time Rai Angelo Mellone ed infine Marco Baruffaldi, un ragazzo di 28 anni, affetto da sindrome di Down, che combatte il bullismo a suon di musica e canzoni rap.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.