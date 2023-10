Ad accompagnare il pubblico di Rai1 nel pomeriggio del giorno di festa, dopo la scoppiettante puntata di Domenica in con Mara Venier, si conferma l’appuntamento con Da noi a ruota libera. Il talk show a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Il programma che invita celebrità pronte a raccontarsi e a raccontare a ruota libera le loro esperienze, le loro intimità, stimolati da una conduttrice che ha saputo crearsi una sua cifra nell’universo televisivo.

Da noi a ruota libera con Alessandro Preziosi

Vediamo insieme chi sono gli ospiti della quinta puntata di Da noi a ruota libera, in onda domenica 15 ottobre dalle ore 17:20 su Rai1, dopo la Domenica in di Mara Venier. Si parte da uno degli attori più amati del nostro cinema, fiction e teatro: Alessandro Preziosi. Attualmente è impegnato in quello che forse, artisticamente parlando, è il suo più grande amore, ovvero il teatro. E’ infatti in scena di questi tempi con “Aspettando Re Lear“, adattamento della famosa tragedia di William Shakespeare.

Di questo lavoro Alessandro cura anche la regia. Lo spettacolo si concentra sul momento chiave dell’intera tragedia rappresentato dalla tempesta che colpisce Lear proprio mentre vaga nella landa desolata per allontanarsi dal disastro combinato con le “amate” figlie. Lear accompagnato dal conte di Kent, (sotto le mentite spoglie di un servo) e dal fedele Fool (che interpreta qui quasi un alter ego dell’esilio della fedele figlia Cordelia), assiste inerme allo sconvolgimento dell’ordine naturale.

Bianca Guaccero in attesa di “Liberi tutti”

Ospite poi della quinta puntata di Da noi a ruota libera l’attrice Bianca Guaccero, che dal prossimo 23 ottobre sarà la padrona di casa del nuovo programma “Liberi tutti”. La trasmissione prodotta dall’intrattenimento prime time, sarà diffusa nella prima serata di Rai2 ed è ambientata nel mondo delle “escape room“. Con lei nel nuovo varietà ci saranno Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia. Altra ospite di Francesca Fialdini l’attrice Maria Chiara Giannetta. Dopo i fasti dell’anno scorso e la conquista del Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista per il ruolo di Blanca Ferrando, è tornata a vestire i panni della giovane consulente della polizia in “Blanca 2”, la serie in onda di questi tempi su Rai1.

La storia di Diego Gastaldi

Chiude il parco ospiti della quinta puntata stagionale di Da noi a ruota libera Diego Gastaldi, ex atleta paralimpico, che ha perso l’uso delle gambe in un incidente, oggi viaggia per il mondo da solo, in compagnia della sua cagnolina, a bordo di un camper da lui progettato e costruito. Appuntamento dunque per la quinta puntata di Da noi a ruota libera per domenica 15 ottobre 2023, a partire dalle ore 17:20 su Rai1 naturalmente con Francesca Fialdini.