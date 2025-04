Chi sono gli ospiti di oggi, domenica 30 marzo 2025, alle 17:20, di Da noi… A ruota libera? Il programma domenicale di Raiuno con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità è giunto in questa stagione televisiva alla sesta edizione, sempre condotta da Francesca Fialdini.

Il programma è di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Da noi… A ruota libera, ospiti oggi 30 marzo 2025

Barbara Bouchet e Paola Minaccioni

La prima ospite della puntata sarà Barbara Bouchet, attrice icona del cinema, del teatro e della tv, che si racconterà nel tu per tu con la conduttrice. Quindi Paola Minaccioni, protagonista al cinema, dal 27 marzo, insieme a I Sansoni, della commedia “E poi si vede”.

Ettore Bassi e Amedeo Minghi

E poi Ettore Bassi, volto noto in tv e al cinema, che ha scritto con Debora Iannotta il libro “Dio, come mi amo… per amarti di più!” e Amedeo Minghi, che il 28 aprile sarà in concerto al Teatro Sistina per presentare il suo nuovo album “Anima Sbiadita”.

I protagonisti di Costanza

E ancora, Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di Costanza, la nuova serie di Raiuno, in onda da questa sera, tratta dal romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, già autrice di un’altra serie di libri da cui è stata tratta una serie di successo, ovvero L’Allieva.

Da noi… A ruota libera, orario

Il programma va in onda la domenica dalle 17:20 alle 18:40.

Da noi… A ruota libera, conduttrice

Il programma è condotto fin dalla sua prima edizione da Francesca Fialdini, conduttrice anche di altri programmi, come Fame d’Amore e Le ragazze.

Da noi… A ruota libera è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Come vedere Da noi… A ruota libera?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Da noi… A ruota libera in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.