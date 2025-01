Nel 2025 torna Fame D’Amore, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda su Rai 3, giunto alla sesta stagione.

Fame D’Amore è un programma di Andrea Casadio, prodotto da Direzione Rai Approfondimento e Ballandi, scritto da Andrea Casadio, Mariano Cirino e Vincenzo Gioitta.

Fame D’Amore: quando va in onda

Il programma condotto da Francesca Fialdini andrà in onda su Rai 3 a partire da domenica 5 gennaio 2025, alle ore 23:15. Il programma andrà in onda ogni domenica.

Fame D’Amore 2025: anticipazioni puntate

Fame D’Amore: puntata 5 gennaio 2025

Nella prima puntata, verranno raccontate le storie di Sara e Gaia. Si comincia con la storia di Sara, talentuosa violinista di 20 anni di Trieste, che ha raggiunto una carriera di successo, esibendosi in concerti e tournée ed ottenendo un prestigioso incarico come primo violino dell’Orchestra Sinfonica della Scala. Tuttavia, da pochi mesi è afflitta da una grave anoressia. Ora è ricoverata a Piancavallo per affrontare la sua malattia. Gaia, 25 anni, invece, è una pasticcera di talento che lavora in ristoranti stellati, ma ha sviluppato disturbi alimentari. In passato, ha sofferto di anoressia nervosa purging, poi di bulimia e ora è tornata ad una fase di anoressia purging, con frequenti crisi di vomito. Ora è ricoverata di nuovo a Piancavallo, ma spera di tornare a lavorare nel ristorante e realizzare i suoi dolci.

Fame D’Amore: programma

La trasmissione racconta storie di giovani alle prese con disturbi psicologici, in particolare i disturbi del comportamento alimentare (DCA) come anoressia, bulimia e “binge eating”, ma anche depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali.

Oltre alla testimonianza diretta dei protagonisti, nel programma interverranno i professionisti che li stanno aiutando: psichiatri, psicologi, nutrizionisti e educatori. Francesca Fialdini seguirà i protagonisti nelle loro case, durante le cure e nel momento in cui saranno tornati a casa, guariti e pronti a riprendere in mano la propria vita.

Fame D’Amore: chi conduce

Francesca Fialdini conduce il programma fin dalla prima edizione, andata in onda nel maggio-giugno 2020.

In questa stagione televisiva, Francesca Fialdini ha condotto la decima stagione de Le Ragazze, in onda su Rai 3, e sta conducendo la sesta edizione di Da noi… a ruota libera, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1.

Recentemente, ha anche condotto Roma tra arte e fede e Ma che musica! – L’orchestra Sinfonica della Rai festeggia i Cento anni del Servizio Pubblico.

Fame D’Amore, RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda e le puntate delle precedenti stagioni.