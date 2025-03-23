Chi sono gli ospiti di oggi, domenica 23 marzo 2025, alle 17:20, di Da noi… A ruota libera? Il programma domenicale di Raiuno con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità è giunto in questa stagione televisiva alla sesta edizione, sempre condotta da Francesca Fialdini.

Il programma è di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Da noi… A ruota libera, ospiti oggi 23 marzo 2025

Per questa puntata, gli ospiti saranno Fiorella Mannoia, che ha ripreso il tour del suo spettacolo “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, che toccherà tantissime città in tutta Italia, mentre il 3 e il 4 giugno sarà alle Terme di Caracalla con il concerto evento “Semplicemente Fiorella”; Maurizio Battista, protagonista al cinema, dal 3 aprile, con la commedia “Tu quoque” e Paolo Fox, con le sue previsioni astrologiche, segno per segno, racchiuse anche nel suo libro “L’oroscopo 2025”.

E ancora, il piccolo Alessandro Gervasi, pianista prodigio di soli 6 anni, diventato noto per essere stato ospite all’ultimo Festival di Sanremo, sarà l’interprete di Peppino di Capri bambino, nel film tv a lui dedicato, Champagne – Peppino di Capri, in onda su Rai 1 il 24 marzo.

Da noi… A ruota libera, orario

Il programma va in onda la domenica dalle 17:20 alle 18:40.

Da noi… A ruota libera, conduttrice

Il programma è condotto fin dalla sua prima edizione da Francesca Fialdini, conduttrice anche di altri programmi, come Fame d’Amore e Le ragazze.

Da noi… A ruota libera è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Come vedere Da noi… A ruota libera?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Da noi… A ruota libera in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.