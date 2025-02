Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi: ci sono anche loro due tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, quella di mercoledì 13 febbraio, per presentare Champagne, il film-tv dedicato alla vita di Peppino Di Capri, che ne ha supervisionato le musiche. Ma quando va in onda Champagne?

Champagne Peppino Di Capri film, quando in onda?

La data fissata per la messa in onda del film-tv diretto da Cinzia Ch Torrini è quella di lunedì 24 marzo 2025, alle 21:30, su Raiuno e in streaming su RaiPlay. Inizialmente Champagne sarebbe dovuto andare in onda martedì 18 febbraio, la settimana successiva al Festival (tanto che la conferenza stampa si è tenuta a fine gennaio), ma poi la Rai ha optato per uno slittamento.

Champagne Peppino Di Capri film, anticipazioni trama

Champagne. Peppino Di Capri Il Festival di Sanremo è alle porte, la musica protagonista anche delle grandi storie Rai. Il 18 febbraio, in prima serata #Rai1, #Champagne, il film diretto da Cinzia Th Torrini che rende omaggio alla vicenda personale e artistica di #PeppinoDiCapri. Una clip in anteprima 👇 Posted by Radiocorriere Tv on Thursday, January 30, 2025

Champagne racconta la storia di Peppino di Capri, un artista noto in tutto il mondo, ma di cui è ancora sconosciuta la biografia straordinaria ed avventurosa, intervallata tra i grandi successi e le crisi personali ed artistiche. Grazie al dono dell’orecchio assoluto nel 1943, a soli quattro anni, per aiutare la famiglia, suona per i soldati americani d’istanza a Capri. È il primo in Italia a far conoscere il Twist, a suonare il Rock con la sua Band, Peppino di Capri e i suoi Rockers aprivano i concerti dei Beatles nella tournée italiana. Il film-tv si soffermerà sulla prima fase della carriera dell’artista, fino alla prima vittoria a Sanremo nel 1973.

Champagne Peppino Di Capri film, il cast

Il protagonista è interpretato da due attori: il piccolo Alessandro Gervasi è infatti Peppino Di Capri da bambino, mentre Francesco Del Gaudio (visto in Inganno) interpreta il cantante da adolescente ed adulto. Il cast include anche Arianna Di Claudio (Roberta, primo amore di Peppino), Gaja Masciale (Giuliana, compagna di Peppino negli anni seguenti), Antonia Truppo (la madre del protagonista) e Gianluca di Gennaro (Bebè, amico di Peppino).

Il soggetto del film-tv è invece di Pierpaolo Verga; la sceneggiatura è stata scritta da Michele Pellegrini (Il Clandestino) e Maria Sole Limodio. Di Capri ha curato la colonna sonora con Edoardo Faiella. Il film-tv è una co-produzione Rai Fiction e O’Groove.