Il Festival di Sanremo 2025 è alle sue prime battute. Stasera, mercoledì 12 febbraio, la seconda serata dalle 20:35 su Rai 1 in diretta dal Teatro Ariston. Insieme a Carlo Conti ben tre co-conduttori: la bellezza ed il talento di Bianca Balti, già in questa veste ‘co-co’ nel 2013 (Fazio-Littizzetto), l’effervescenza di Cristiano Malgioglio e l’irriverente Nino Frassica. Scopriamo la scaletta della seconda serata, dunque l’ordine di uscita dei Big che si esibiranno.

Sanremo 2025, ordine di uscita cantanti seconda serata

Riascolteremo metà dei brani degli artisti in gara, saranno votati al 50% dal Televoto e al 50% dalla Giuria delle radio. Al termine della serata una classifica svelerà i cinque artisti più votati, pur sempre in ordine casuale.

Alla gara dei Big, da stasera si affianca anche quella delle Nuove Proposte. Due le sfide ad eliminazione, saranno votate al 34% dal Televoto, al 33% dalla giuria delle radio e al 33% dalla Sala Stampa.

Questo l’ordine di uscita:

Rocco Hunt – Mille vote ancora Elodie – Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi – Volevo essere un duro The Kolors – Tu con chi fai l’amore Serena Brancale – Anema e core Fedez – Battito Francesca Michielin – Fango in paradiso Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante Bresh – La tana del granchio Achille Lauro – Incoscienti giovani Giorgia – La cura per me Rkomi – Il ritmo delle cose Rose Villain – Fuorilegge Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Sanremo 2025, ospiti seconda serata

Durante la seconda serata non mancheranno altri ospiti italiani ed internazionali. In programma il ritorno di Damiano David, ma per la prima volta sarà orfano di quei Maneskin che quattro anni fa hanno trionfato su quel palco. Presenterà il suo primo lavoro discografico solista. Sul palco dell’Ariston anche l’attrice Vittoria Puccini in promozione per Belcanto, la serie tv Rai in arrivo sulla rete ammiraglia da lunedì 24 febbraio; Puccini sarà anche presente per promuovere, con il resto del cast, il film “Follemente” di Paolo Genovesi.

All’Ariston anche Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi per lanciare Champagne, il film-tv su Peppino Di Capri e Karolina Costner per promuovere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. In esterna, al Suzuki Stage di Piazza Colombo, si esibirà Big Mama, conosciuta dal grande pubblico proprio al Festival tra il 2023 ed il 2024.