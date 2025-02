BELCANTO | La serie evento in prima serata dal 24 febbraio su Rai 1

Intrighi e passioni sullo sfondo dell’Italia dell’800 in #Belcanto, la serie evento con Vittoria Puccini e Carmine Recano in prima visione su Rai1 da lunedì 24 febbraio per quattro prime serate.Tre donne – Maria (Vittoria Puccini) e le sue figlie Antonia e Carolina (Caterina Ferioli e Adriana Savarese) – unite da una forte passione per la musica e da un ancor più grande desiderio di rivalsa, fanno il loro ingresso nel mondo dell’Opera. Ma sulle loro vite grava un terribile segreto che Maria custodisce da sempre e che persino Antonia e Carolina ignorano; un segreto la cui scoperta potrebbe stravolgere per sempre il loro rapporto.Diretta da Carmine Elia, nel cast anche Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Andrea Verticchio, Nicolo Pasetti, Serena De Ferrari con Antonio Gerardi, Andrea Bosca e Andreas Pietschmann.Una coproduzione Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in collaborazione con Ufunds e in partecipazione con Newen Connect.Con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lombardia e della Regione Lazio programmi PR FESR 2021-2027 Cofinanziato dall’Unione Europea.

