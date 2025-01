Peppino di Capri protagonista di un film-tv biografico: oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, alle 12:00 nella Sala A del Circolo Sportivo Rai di Roma si tiene la conferenza stampa di Champagne, film-tv che ripercorrerà, appunto, la vita del celebre cantante autore di brani di successo come “Champagne”, “E mo e mo”, “Roberta”, “Let’s Twist Again” e “St. Tropez Twist”. Raiuno lo manderà in onda il 18 febbraio, la settimana successiva al Festival di Sanremo.

Alla conferenza stampa prendono parte Francesco del Gaudio (interprete di Peppino di Capri), Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro e la regista Cinzia TH Torrini. Presenti anche i produttori Vanessa Capello, Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis e gli sceneggiatori Michele Pellegrini (Il Clandestino) e Maria Sole Limodio.

Co-prodotta da Rai Fiction e da O’Groove, Champagne racconta la storia di Peppino di Capri, un artista noto in tutto il mondo, ma di cui è ancora sconosciuta la biografia straordinaria ed avventurosa, intervallata tra i grandi successi e le crisi personali ed artistiche.

Grazie al dono dell’orecchio assoluto nel 1943, a soli quattro anni, per aiutare la famiglia, suona per i soldati americani d’istanza a Capri. E’ il primo in Italia a far conoscere il Twist, a suonare il Rock con la sua Band, Peppino di Capri e i suoi Rockers aprivano i concerti dei Beatles nella tournée italiana.

La colonna sonora del film-tv è composta da Peppino di Capri ed Edoardo Faiella; il soggetto è di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, la scenografia di Carmine Guarino e l’arredamento di Iole Autero, i costumi di Nicoletta Taranta, la fotografia di Carlo Rinaldi, il montaggio di Mirko Platania. Il casting è di Marita D’Elia e Massimo Appoloni.