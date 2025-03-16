In studio anche Maria Chiara Giannetta e Margot Sikabonyi

Da noi a ruota libera, ospiti oggi 16 marzo 2025: Serena Rossi, Riccardo Scamarcio e Ilaria D’Amico

Chi sono gli ospiti di oggi, domenica 16 marzo 2025, alle 17:20, di Da noi… A ruota libera? Il programma domenicale di Raiuno con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità è giunto in questa stagione televisiva alla sesta edizione, sempre condotta da Francesca Fialdini.

Il programma è di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Da noi… A ruota libera, ospiti oggi 16 marzo 2025

Francesca Fialdini ospita Serena Rossi, che dal 22 marzo sarà in tour con il suo primo spettacolo teatrale, da lei stessa ideato, “SereNata a Napoli”, un atto d’amore verso la sua terra e la sua gente e Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, protagonisti del film “Muori di lei”, un noir sentimentale, che si svolge durante il lockdown, diretto da Stefano Sardo, nelle sale dal 20 marzo

Presenti anche Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice, testimonial di Oxfam, che, con le sue campagne, lotta contro le diseguaglianze per porre fine alla povertà e all’ingiustizia. E infine Margot Sikabonyi, l’attrice diventata nota al pubblico interpretando Maria Martini nella serie Un medico in famiglia, autrice anche di due libri.

Da noi… A ruota libera, orario

Il programma va in onda la domenica dalle 17:20 alle 18:40.

Da noi… A ruota libera, conduttrice

Il programma è condotto fin dalla sua prima edizione da Francesca Fialdini, conduttrice anche di altri programmi, come Fame d’Amore e Le ragazze.

Da noi… A ruota libera è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Come vedere Da noi… A ruota libera?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Da noi… A ruota libera in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.