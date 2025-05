Da Noi… a ruota libera: tutti gli ospiti di Francesca Fialdini

Appuntamento alle 17:20 di oggi con Francesca Fialdini. La conduttrice toscana torna su Rai 1 con il talk show domenicale che conduce dal 2019, conquistando il pubblico con la sua dose ben calibrata di leggerezza, emozione e riflessione. Da Noi… a ruota libera, giunto alla sua sesta edizione, si conferma come uno spazio televisivo che spicca per la capacità per raccontare storie di ordinaria vita quotidiana con un taglio in grado di alternare i momenti di intrattenimento e quelli più impegnati, dedicati a tematiche di stringente attualità.

Durante la puntata, la conduttrice guiderà come sempre il pubblico di Rai 1 attraverso i racconti di chi – personaggi famosi e persone comuni – ha saputo dare una svolta positiva alla propria vita, anche a costo di intraprendere strade coraggiose e percorsi non convenzionali. Il format prevede il ricorso a una ruota che, girando, suggerisce spunti di conversazione e di gioco, così da stimolare risposta spontanee e dare un tono informale ai dialoghi. Ma chi saranno gli ospiti di questa puntata di Da Noi… a ruota libera?

Domenica 25 maggio: tutti gli ospiti di Francesca Fialdini a Da Noi… a ruota libera

I primi ospiti della puntata di domenica 25 maggio di Da Noi… a ruota libera saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ancora una volta in coppia dietro la macchina da presa oltre che nella vita. I due registi sono reduci dalla loro ultima fatica a quattro mani: Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia. Si tratta di un film dedicato alla storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, i due sposi magistrati uccisi dalla mafia nella strage di Capaci. Il film è uscito nelle sale lo scorso 15 maggio.

Dopo Simona Izzo e Ricky Tognazzi sarà la volta di Adriano Pappalardo, il poliedrico artista pugliese che in oltre cinquant’anni di carriera ha calcato i palcoscenici della scena musicale italiana ma anche quelli del cinema e della televisione. Nel 2022 l’autore di Ricominciamo è tornato a fare l’attore in Quasi orfano, remake del film francese Ti ripresento i tuoi diretto da Umberto Carteni.

A seguire ci sarà Rossella Brescia, altro talento versatile che ha proseguito in televisione, al cinema e in teatro una carriera iniziata come ballerina (si è diplomata con il massimo dei voti all’Accademia nazionale di Danza di Roma). Attiva anche in radio, negli anni si è giostrata bene anche come doppiatrice. Da Noi… a ruota libera, come detto, affronta anche tematiche di stretta attualità, non escluse le più dibattute e controverse.

La trasmissione di Francesca Fialdini ospiterà così le storie di Raffaella Brogi e Francesca Fornario. La fiorentina Raffaella Brogi, magistrato, è l’aspirante mamma single che da anni cerca di avere in adozione un bambino straniero. Dopo il primo stop della Corte Costituzionale, a luglio 2024 il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato di nuovo la questione davanti alla Consulta che alla fine si è pronunciata abolendo il divieto delle adozioni internazionali per i single.

Sempre di adozioni da parte di single si parlerà con l’altra ospite del programma domenicale di Rai 1: Francesca Fornario, giornalista e autrice satirica, mamma single che nel 2015 iniziò un percorso per adottare un bambino ucraino rimasto orfano, adesso diciottenne.