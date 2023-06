Rai2 sarà la rete dell’intrattenimento, della sperimentazione e della real tv. Questo è il compito che è stato assegnato alla seconda rete della televisione di Stato per la prossima stagione televisiva. In questo senso saranno fondamentalmente tre le prime serate su Rai2 d’intrattenimento. La domenica, il lunedì ed il martedì. Abbiamo lanciato ieri il nuovo varietà con Max Giusti. Una di queste serate sarà occupata da un nuovo varietà prodotto da Silvio Testi dal titolo Liberi tutti.

Un varietà che circola da qualche tempo sui tavoli dei dirigenti della Rai e che ora pare possa essere realizzato. Il format in questione si dovrebbe chiamare appunto Liberi tutti (titolo provvisorio). Sarebbe una specie di game show in cui dovremmo vedere due squadre di concorrenti impegnati ad evadere da una stanza ed impegnati per questo in tutta una serie di prove,

La classica “escape room” declinata qui in un contesto televisivo da intrattenimento di prime time. Il varietà sarà tutto giocato sul filo dell’ironica e del divertimento con l’altra squadra a guardare e a gufare i tentativi del team all’interno della stanza. Si stanno decidendo i contorni precisi di questa nuova trasmissione televisiva. Se cioè avvalersi di vip e se cooptare una specie di gruppo fisso di commentatori delle strategie di fuga dei protagonisti.

Oppure se giocare, come menzionato sopra, sul tifo “al contrario” dell’altra squadra a commentare le gesta del team che sta all’interno della stanza. Liberi tutti, come detto, sarà posizionato nel prime time di Rai2, probabilmente subito dopo la messa in onda di Boomerissima. A proposito della seconda serie dello spettacolo con Alessia Marcuzzi si sta decidendo la sua reale collocazione. Si era parlato di settembre in un primo momento. Ora pare che il debutto si sposterà un po’ più in la, nel corso del prossimo autunno, sempre su Rai2 e molto probabilmente sempre di martedì.

Per la conduzione di Liberi tutti si sta pensando ad un comico ed il nome al momento più gettonato sembra essere quello di Andrea Pucci. L’altro titolo da prime time dell’intrattenimento della seconda rete sarà il Collegio, giunto alla sua ultima edizione.