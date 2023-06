Dopo tante edizioni, anche più d’una a stagione, è giunto il momento di fare riposare un po’ Stasera tutto è possibile. Il varietà diffuso da Rai2 dunque non ci sarà nel prossimo autunno. Diversamente come è accaduto in passato questo spettacolo non sarà nel palinsesto autunnale della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Questo non significa che abbandonerà le frequenze della seconda rete della Rai, ma solamente che si prenderà un periodo di riposo. E’ quasi certo il suo ritorno in tv nel 2024, probabilmente già subito dopo il Festival di Sanremo. Al suo posto si starebbe pensando di mandare in onda un nuovo varietà affidato a Max Giusti, il cui titolo è ancora in costruzione, che in qualche modo ricordi proprio le atmosfere di STEP.

Questo nuovo show vedrebbe in campo due squadre di comici che si sfiderebbero in tutta una serie di gare. Prove che nascerebbero dalla capacità di improvvisare dei comici protagonisti di questa singolar tenzone. Alla guida di questo nuovo varietà, prodotto, come STEP, sempre dalla Endemol Shine Italy, ci dovrebbe essere Max Giusti, ormai volto della seconda rete della Rai. Lo abbiamo visto alla conduzione su questa rete in Boss in incognito, che potrebbe tornare in onda nel 2024. Il nuovo nuovo varietà andrà in onda già nel prossimo autunno. Le serate destinate all’intrattenimento di Rai2 nella prossima stagione saranno quelle della domenica, del lunedì e del martedì.

Per la domenica sera si pensava ad una versione da prime time di Stasera c’è Cattelan, eventualità questa praticamente caduta nelle ultime ore. L’eterna promessa piemontese, che avrebbe fatto richieste per quel prime time inesaudibili, dovrebbe ripercorrere anche nella prossima stagione le strade già percorse della seconda serata di Rai2. Seconde serate di intrattenimento che nella prossima stagione si limiteranno a due a settimana. In autunno sono previsti i ritorni in questo slot di Bar stella con Stefano De Martino e di Stasera c’è Cattelan su Rai2. Questo nuovo varietà condotto da Max Giusti potrebbe così andare in onda la domenica sera. Serata della domenica di Rai2 che prevede però un prime time più breve. Occorre infatti chiudere entro le 22:45 per la messa in onda della Domenica sportiva.