Torna il varietà nella prima serata della domenica di Rai2? Un tempo le serate deputate all’intrattenimento della seconda rete della televisione pubblica erano la domenica ed il venerdì sera. La domenica con un varietà i cui colori della comicità la facevano da padrone. Il venerdì invece con il classico people show, che con Portobello di Enzo Tortora aveva la sua punta di diamante. Poi arrivò Aboccaperta con Gianfranco Funari. Ebbene, dalla prossima stagione televisiva, la domenica sera ospiterà un programma di varietà. Nella fattispecie si starebbe pensando di collocare in questo slot una versione da prime time del varietà condotto da Alessandro Cattelan, che lo scorso anno ha occupato la seconda serata. Parliamo naturalmente di Stasera c’è Cattelan,

Questo spettacolo di varietà dunque, nella prossima stagione tv, potrebbe andare in onda in una versione da prima serata. La collocazione della domenica sera prevederebbe una partenza alle ore 21, subito dopo l’edizione delle 20:30 del Tg2 di Antonio Preziosi e fino alle 23:30 circa. In un primo momento erano circolate voci del trasloco di questo programma nel prime time domenicale di Rai3. Ma sulla terza rete si sarebbe deciso di collocare Report la domenica sera, in una versione più allungata.

Alessandro Cattelan invece con il suo varietà resterà su Rai2. Si sposterà però in prime time e per l’esattezza la domenica sera con il suo “late show“, che per l’occasione diventerà un prime time show. La nuova dirigenza Rai ha deciso di connotare la seconda rete come canale di intrattenimento, sperimentazione e real tv, nella logica di caratterizzazione dei canali. Per questo si è deciso di lasciare Stasera c’è Cattelan su Rai2. Per motivo collaterale pure Fiorello dovrebbe restare su Rai2.

Ci saranno poi delle seconde serate d’intrattenimento sul secondo canale della televisione pubblica, con programmi stavolta in onda in contemporanea. Non dovremmo dunque più vedere le varie trasmissione in onda -a periodi- tre giorni la settimana. Nella medesima settimana dovrebbero andare in onda almeno due programmi differenti in due seconde serate a settimana. Fra questi appare certa la conferma del Bar stella di Stefano De Martino.