No Alessandro Cattelan, no Serena Bortone, no Myrta Merlino, no Massimo Giletti, no ad altre soluzioni esterne. Da Viale Mazzini arrivano certezze sul futuro di Rai3 dopo il discusso addio di Fabio Fazio. Dalla prossima stagione la fascia della domenica sera sarà occupata da Report di Sigfrido Ranucci. La partenza, secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbe fissata per domenica 8 ottobre.

Pochi giorni fa, intervenendo nella trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, il giornalista, interpellato nel merito, aveva spiegato di non avere avuto ancora “nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere”. Poi, pur con qualche prudenza, aveva fatto trapelare una sua disponibilità di massima: “Io vorrei capire innanzitutto la motivazione dello spostamento, perché abbiamo fatto una grande fatica a passare dal 4% al 9-10%…Amo le sfide: se mi si dice che c’è da fare questa cosa perché è la soluzione migliore per il bene dell’azienda io mi impegnerò per ottenere il risultato migliore“.

Per Report è un ritorno alla sua collocazione storica, dalla quale si era spostata (al lunedì) per lasciare spazio proprio a Che tempo che fa di Fazio. Era il 2013 e all’epoca alla guida di Report c’era Milena Gabanelli che commentò con ironia la variazione di palinsesto: “Ci spostiamo al lunedì… come le diete, che cominciano sempre il lunedì…“.

L’annuncio ufficiale dello spostamento alla domenica di Report a partire dalla prossima stagione arriverà nei prossimi giorni, molto probabilmente prima della presentazione dei palinsesti che si terrà a Napoli venerdì 7 luglio. In quella occasione scopriremo se il programma giornalistico di Ranucci si alternerà nella nuova collocazione con Presadiretta di Riccardo Iacona oppure se quest’ultimo conserverà lo spazio del lunedì sera per tutta l’annata 2023-2024.