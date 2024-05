Dopo l’esperienza del 2021 con Da Grande e la conduzione dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, Alessandro Cattelan torna in prima serata con un nuovo programma dal titolo Da vicino nessuno è normale, che andrà in onda su Rai 2.

Da vicino nessuno è normale è un programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Fremantle Italia, di Alessandro Cattelan, Federico Giunta e Carlo Crocchiolo, Fabrizio Montagner, Luca Restivo e Ugo Ripamonti. La regia è a cura di Cristian Biondani mentre la direzione artistica è di Laccio.

Da vicino nessuno è normale: quando va in onda?

La prima edizione del programma andrà in onda su Rai 2, ogni lunedì, in prima serata, dal 20 maggio 2024, a partire dalle ore 21:20.

Da vicino nessuno è normale, Rai 2: ospiti

Puntata 20 maggio 2024

Gli ospiti della prima puntata saranno Fedez, i The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Da vicino nessuno è normale: quante puntate sono?

La prima edizione del programma andrà in onda per tre settimane, il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno.

Da vicino nessuno è normale, Rai 2: cast fisso

Ad accompagnare Alessandro Cattelan nel corso della tre puntate, ci saranno gli Street Clerks e quattro ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

Da vicino nessuno è normale: il programma

Stando al comunicato ufficiale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan sarà un people show che approfondirà le piccole e grandi manie degli esseri umani in maniera originale e divertente.

Per rispondere a queste domande, Cattelan userà molti mezzi e meccanismi: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino alle esibizioni degli ospiti.

Da vicino nessuno è normale: citazione, significato, chi l’ha detto

Il titolo del programma è ispirato ad una citazione attribuita a Franco Basaglia, padre della Legge 180, legge che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.

“Da vicino nessuno è normale” (“De perto ninguem è normal”), però, è anche un verso di una canzone di Caetano Veloso dal titolo Vaca profana.

Da vicino nessuno è normale su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, si potrà vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche rivedere le puntate dopo la messa in onda.