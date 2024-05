Alessandro Cattelan da vicino vedrà anche Fedez nella prima puntata del suo nuovo show Da vicino nessuno è normale, al via lunedì 20 maggio su Rai 2.

Nelle ultime 24 ore si è consumato un giallo riguardo l’ospitata del rapper nello show. Ieri l’indiscrezione pubblicata dal sito di Davide Maggio che ha titolato “Salta l’ospitata di Fedez da Cattelan” con tanto di motivazione dietro la decisione della Rai di escluderlo dal programma, attribuendolo al presunto coinvolgimento di Fedez nel caso del pestaggio a Christian Iovino.

Oggi, dunque, la smentita dall’AdnKronos che lo ha appreso dalle proprie fonti.

Un ping-pong caotico in giorni piuttosto convulsi per l’artista a proposito del caso Iovino. Fedez è indagato dalla procura di Milano in concorso per rissa, lesioni e percosse. Secondo gli inquirenti, Fedez sarebbe stato presente al momento del pestaggio del personal trainer, lui però ha smentito intervenendo al Salone del Libro di Torino: “Io non c’ero“.

La vicenda evidentemente porta con sé degli strascichi anche sul lato della visibilità mediatica in questo momento non semplice per lui.

Rai e Fedez, un rapporto burrascoso

Una cosa però è certa, il rapporto tra Rai e Fedez negli ultimi anni è stato un sali-scendi di contrasti e strette di mano volanti.

Il primo maggio 2021

Se guardiamo solo agli ultimi 3-4 anni, ricordiamo quanto avvenne al concertone del primo maggio edizione 2021, quando Fedez – in occasione di un suo intervento dal palco contro Salvini – non fece carezze ai vertici Rai: “È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorare il contenuto”.

Solo dopo diversi mesi il rapper tornò a fare capolino in Rai, invitato a Che tempo che fa (allora proprio su Rai 3).

Il festival di Sanremo 2023

Una distensione con la tv pubblica addirittura maturata in una striscia quotidiana su Rai 2 e Rai Play durante il Festival di Sanremo 2023, una versione speciale di Muschio Selvaggio Sanremese insieme al suo (ex) amico Luis Sal.

Lo stesso Sanremo 2023 di Chiara Ferragni co-conduttrice, lo stesso Sanremo 2023 del famigerato bacio con Rosa Chemical, lo stesso Sanremo 2023 che movimentò il rapporto con la Ferragni, lo stesso Sanremo 2023 in cui – esibendosi da una nave Costa – strappò in diretta una foto del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami e attaccò il Codacons assumendosi la piena responsabilità delle sue parole: “Il testo della canzone non è stato annunciato allo staff della Rai e voglio assumermi la piena responsabilità di questo“.

Belva o non Belva

Arriviamo quindi all’autunno 2023, quando la Rai ha bloccato l’ospitata di Fedez a Belve ritenendola inopportuna. Francesca Fagnani affermò di non aver condiviso la scelta dell’azienda, pur accettandola: “Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a “Belve”,è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione nè “Belve” del resto ha mai tolto voce a nessuno”.

Per vedere Fedez a Belve, la Fagnani ha dovuto aspettare addirittura aprile 2024, rilasciando così l’intervista nel pieno del periodo delle voci di rottura con Chiara Ferragni.