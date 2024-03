Prosegue il cammino televisivo dell’unico vero late show della televisione italiana. Stasera c’è Cattelan su Rai2 torna in onda con due nuove emissioni la prossima settimana nella seconda serata della Rete 2 della Rai. Il tutto in attesa del nuovo impegno televisivo del suo conduttore Alessandro Cattelan con la nuova prima serata che è in fase di scrittura proprio di questi tempi, il cui titolo provvisorio è “Da vicino nessuno è normale“. Un specie di people show la cui messa in onda è prevista a maggio, appunto in prime time, sulla seconda rete della televisione pubblica.

Stasera c’è Cattelan su Rai2 e gli ospiti di martedì 19 marzo 2024

Torniamo però a Stasera c’è Cattelan su Rai2 anticipandovi i protagonisti delle due puntate previste settimana prossima. Partiamo dalla puntata in onda martedì 19 marzo, giorno della festa del papà. Ospiti di quell’emissione il gruppo del Volo. Recentemente fra i concorrenti dell’ultimo Festival di Sanremo con il pezzo “Capolavoro“, divenuto anche il jingle di uno spot. Gianluca Ginoble Ignazio Boschetto e Piero Barone saranno fra gli ospiti di Alessandro Cattelan martedì sera. Il famoso gruppo canoro sarà protagonista di un grande concerto in Piazza San Marco a Venezia il prossimo 4 luglio, in cui festeggerà i 15 anni di vita artistica insieme. Quella di Venezia sarà una delle tappe del loro prossimo tour in Italia e che li vedrà successivamente andare in giro per il mondo partendo dal Giappone. Previsto inoltre il ritorno all’Arena di Verona per quattro serate speciali a maggio.

Martedì con il Volo, Pierpaolo Spollon, Francesco Costa e Cosmo

Sempre nella puntata di martedì 19 marzo ospite di Cattelan anche l’attore Pierpaolo Spollon, fra i personaggi più amati della serie Doc di cui è appena terminata la terza stagione. A Stasera c’è Cattelan su Rai2 anche il giornalista e blogger siciliano Francesco Costa ed il cantautore Cosmo. all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi che ha appena dato alle stampe il suo quinto album dal titolo “Sulle ali del cavallo bianco“.

Mercoledì 20 marzo con Luca Bizzarri, Diletta Leotta e Francesco De Carlo

Passiamo ora ad anticiparvi gli ospiti dell’emissione di mercoledì 20 marzo 2024 che andrà in onda subito dopo le nuove puntate di Mare fuori 4. Si parte dall’attore e conduttore Luca Bizzarri. L’altra metà del duo Luca e Paolo, sarà dunque ospite della seconda puntata settimanale del varietà diretto e condotto da Alessandro Cattelan. In studio poi mercoledì anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta. Completa il “parco” ospiti della puntata di mercoledì 20 marzo di Stasera c’è Cattelan su Rai2 lo stand-up comedian, comico e conduttore televisivo Francesco De Carlo, in giro per i teatri italiani con il suo nuovo spettacolo “Bocca mia taci“.

Appuntamento dunque martedì 19 e mercoledì 20 marzo con le due nuove emissioni di Stasera c’è Cattelan su Rai2 nella seconda serata di Rai2, naturalmente il tutto diretto e condotto da Alessandro Cattelan il tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

Un programma di Alessandro Cattelan, Carlo Crocchiolo,

Federico Giunta, Manuela Mazzocchi, Assia Neumann, Luca

Restivo, Silvia Righini

A cura di Alice Clementi, Fabio Olivieri

Produttrice esecutiva Chiara Zaccarini

Regia di Cristian Biondani