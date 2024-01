Stasera c’è Cattelan su Rai 2: tutte le informazioni sulla nuova edizione del late show di Alessandro Cattelan, in onda su Rai 2.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 2024: ospiti stasera 23 e 24 gennaio 2024, quando va in onda, RaiPlay

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 è un late show condotto da Alessandro Cattelan, che va in onda su Rai 2, in seconda serata, con un doppio appuntamento settimanale. Dal 23 gennaio 2024, andrà in onda la quarta edizione del programma.

Stasera c’è Cattelan è un programma di Alessandro Cattelan, Carlo Crocchiolo, Federico Giunta, Assia Neumann, Luca Restivo e Silvia Righini. La regia è a cura di Cristian Biondani.

Stasera c’è Cattelan, Rai 2: ospiti stasera

23 e 24 gennaio 2024

Durante la prima puntata di questa settimana, si siederanno alla scrivania di Alessandro Cattelan, l’attore Willem Dafoe, uno dei protagonisti del film di Yorgos Lanthimos, Povere creature! (candidato a 11 Oscar), Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, al cinema con I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno, i Subsonica e Marco Travaglio.

Nella seconda puntata di questa settimana, invece, si alterneranno i seguenti ospiti: l’attore e regista Pietro Castellitto, al cinema con il film Enea, Rocco Siffredi, che, per l’occasione, sarà accompagnato dalla moglie Rosa Caracciolo e dai figli Lorenzo e Leonardo Tano, e la comica Giorgia Fumo.

Stasera c’è Cattelan: quando va in onda?

La nuova edizione del programma va in onda su Rai 2, ogni martedì e ogni mercoledì, in seconda serata, dal 23 gennaio 2024. L’orario di messa in onda può variare.

Stasera c’è Cattelan su RaiPlay

Il late show di Alessandro Cattelan, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, si può vedere in live streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche vedere e recuperare le puntate dopo la messa in onda.

Dove si registra Stasera c’è Cattelan?

Il programma viene registrato dallo Studio M1 del Centro di produzione Rai di via Mecenate, a Milano.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2: quante puntate sono?

La quarta edizione del programma andrà in onda per cinque settimane, fino al 21 febbraio 2024, per un totale di dieci appuntamenti.

Stasera c’è Cattelan: il programma

Il programma di Alessandro Cattelan riprende sostanzialmente il late show che il conduttore ha condotto su Sky per diversi anni (dal 2014 al 2020) E poi c’è Cattelan, e che, a sua volta, si ispira ai classici late show in onda negli Stati Uniti.

In ogni puntata, Cattelan intervista una serie di personaggi famosi che vengono coinvolti anche in sketch e in altri momenti speciali.

L’accompagnamento musicale è affidato agli Street Clerks.