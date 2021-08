Da Grande è un varietà di Rai 1, condotto da Alessandro Cattelan.

Nell’autunno 2021, andrà in onda la prima edizione.

Il programma sarà prodotto da Fremantle.

Da Grande: quando va in onda?

La prima edizione dello show di Rai 1 andrà in onda a partire da domenica 19 settembre 2021, in prima serata.

Il programma andrà in onda anche in streaming su Rai Play.

Da Grande: le puntate

La prima edizione del varietà sarà composta da due puntate.

Da Grande: il conduttore

Il conduttore sarà Alessandro Cattelan che, con questo programma, farà il suo debutto su una rete Rai.

Prima di passare in Rai, Alessandro Cattelan ha condotto le ultime dieci edizioni di X Factor e altri programmi come E poi c’è Cattelan e i David di Donatello, tutti andati in onda su Sky.

Da Grande: il meccanismo

Il programma sarà uno show con momenti di canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance, interazioni con gli ospiti, dialoghi e incontri, dove Alessandro Cattelan ricoprirà il triplice ruolo di conduttore, intrattenitore e performer.

I protagonisti saranno persone che hanno raggiunto l’età adulta e che racconteranno come sono cambiati rispetto a quando avevano 20 anni, raccontando i loro sogni, le loro aspettative e i traguardi che sono riusciti a raggiungere, un pretesto per raccontare i loro primi 40 anni.

Durante ogni puntata, gli ospiti effettueranno un viaggio alla ricerca dei momenti di felicità che hanno vissuto nel corso della loro vita, sia personali che condivisi.

Da Grande: gli ospiti

Tra gli ospiti, ci saranno alcuni degli volti più noti della televisione, della cultura e dello sport.

Uno degli ospiti già annunciati sarà Luca Argentero.

Da Grande: lo studio

Il varietà di Rai 1 andrà in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano.