Da grande, gli ospiti dell’ultima puntata del varietà di Alessandro Cattelan su Rai1

Dopo la penultima puntata di domenica scorsa torna domenica 26 settembre in prima serata su Rai1 l’appuntamento con il nuovo spettacolo di varietà Da grande che ha segnato il debutto nelle vesti di conduttore di Alessandro Cattelan dalle frequenze della prima rete nazionale. Un debutto quello di domenica scorsa in salita per il sempre giovane talentuoso ragazzo della porta -televisiva- accanto che con grande dovizia di mezzi e di entusiasmi ha rotto il ghiaccio presso il pubblico televisivo più pop che c’è.

Un esordio quello di domenica scorsa che ha certamente ricordato l’esperienza di seconda serata su Sky di E poi c’è Cattelan, spalmata però in una intera prima serata, presso un pubblico che non è certamente abituato a questo tipo di proposta televisiva, per altro che avrebbe certamente cittadinanza in seconda serata, proprio come accadeva nella più elitaria rete a pagamento, Una collocazione magari su Rai2 di questo tipo di programma in seconda serata avrebbe avuto forse più senso, mentre Cattelan avrebbe potuto essere testato magari in un altro format più solido e con un meccanismo ben definito proprio sulla prima rete, ma questi sono altri discorsi. E’ un fatto che Rai1 ha comunque bisogno di volti nuovi e Cattelan, al netto di tutto, ha i numeri per entrare in quella squadra.

Ma per tornare appunto a Da grande, siamo qui per parlarvi degli ospiti, alcuni degli ospiti, quelli confermati, che animeranno la diretta televisiva da Milano di domenica sera. Vediamo insieme quali saranno le celebrità che affiancheranno Alessandro Cattelan nell’ultima puntata di Da grande e partiamo con la cantante e prossima conduttrice delle Iene, Elodie. Aggiungiamo poi un’altra cantante ed attrice oltre che conduttrice televisiva Serena Rossi. Per rimanere nel mondo delle sette note ospite dell’ultima puntata di Da grande lo zazzeruto Sangiovanni.

Per il mondo della comicità, che per altro è un po’ il fil rouge di questo programma ci sarà Lillo, mentre il mondo dello sport sarà rappresentato dai due campioni olimpici David Jacobs e Gianmarco Tamberi. Ospiti dell’ultima puntata di Da grande anche Bella Thorne e Benji Mascolo.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro nell’ultima puntata di Da grande in onda domenica in prima serata subito dopo la puntata dei Soliti ignoti con Alessandro Cattelan, naturalmente su Rai1.